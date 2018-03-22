上緯與永冠簽合作備忘錄 發展台灣離岸風電產業鏈

2018-03-22 14:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 徐睦鈞 ╱即時報導



為響應台灣再生能源政策、擴大台灣離岸風電產業鏈合作，上緯及海鼎風電今與二家風力發電機組供應商永冠能源及先進複材簽署合作備忘錄，擴大台灣離岸風電產業鏈合作。

依此合作備忘錄，永冠將提供商業發展計畫，顯示對於建立及增進離岸風力發電台灣在地產業發展及量能的期許。上緯及海鼎風電如能取得台灣有權機關許可，且在各方對於所有相關議題取得共識的前提下，有意與永冠直接或間接簽署合作契約。

先進複材是全台最大、也是全球前十大遊艇公司嘉鴻遊艇集團旗下的專業複材構件廠，同時也是國際知名複合材料零組件供應商，從事陸域風機葉片維修、軌道車輛複材零組件及船舶複材零組件所需複合材料之先進技術研發及其製造近年亦有強烈意願投入離岸風電機艙罩與鼻錐罩的供應鏈。

上緯為風電葉片原料樹脂製造商，在台灣參與多項離岸風力發電計畫，且為國內迄今唯一完成示範離岸風機建造之開發商，雙方資源結盟，可望發揮加乘效益。

上緯將與合作夥伴至2025年將共同海洋、海能及海鼎風電，共完成2.6GW的離岸風電建置，總投資金額約為新台幣4,500億元。海鼎風電（Formosa III）將由上緯、麥格理資本及EnBW共同開發，此投資將待歐盟審查後完成。

上緯董事長蔡朝陽表示，上緯與麥格理資本已共同開發台灣離岸風電逾三年，深刻了解產業本土化的必要性，除了深化既有之本土廠商合作關係，也持續開發可能的本土供應鏈。

上緯身為台灣唯一的風機葉片材料供應商，很高興能夠與國內風力發電機零部件供應商合作，一同推進離岸風場產業鏈在地化。

麥格理資本台灣區負責人蔡毅霆表示，很高興能夠繼續與在地企業建立合作夥伴關係，支持台灣可再生能源的發展。與行業領先風機零組件供應商合作，對擴大台灣離岸風電產業鏈在地化可發揮關鍵作用。

永冠董事長暨總經理張賢銘表示，永冠經營風力發電機鑄件產品領域已有十多年的生產經驗，在生產品質上，領先同業達到世界一流水平，風力發電產業在未來離岸風電領域，將會有長期且持續的成長。

嘉鴻遊艇集團執行長兼先進複材董事長呂佳揚表示，身為目前台灣製造大型複材構件的領頭羊，先進複材很榮幸能與國內各風力發電機零部件供應商合作，投入離岸風電機艙罩與鼻錐罩的製造，共同支持推動離岸風場產業鏈在地化的國家政策。