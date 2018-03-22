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華航推300K實習空姐引發外界議論

2018-03-22 10:21聯合新聞網 綜合報導

日前華航宣布，將與國內包括銘傳大學、高雄餐旅大學、萬能科技大學、中華科技大學等四...
日前華航宣布，將與國內包括銘傳大學、高雄餐旅大學、萬能科技大學、中華科技大學等四家大學簽屬產學合作，並首度推出「實習空服員制度」。 聯合報系資料照
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日前華航宣布，將與國內包括銘傳大學、高雄餐旅大學、萬能科技大學、中華科技大學等四家大學簽屬產學合作，並首度推出「實習空服員制度」，參與實習的學生不僅每學期可拿15萬元，經過培訓後也有機會上機服務，然而消息一出卻引發華航工會反彈，批評華航根本是藐視飛安。

據了解，華航實習空服員首次預計招募24名實習生，鎖定對象為年滿20歲的大專院校學生，申請學生語言能力需要多益550分以上。《自由時報》報導指出參與培訓的實習生將先經過2個月的地面訓練，以及為期一年的機上服務學習，過程中華航將提供實習生每學期15萬元實習津貼加上3萬全勤獎金，預計28號展開遴選。

華航表示，實習空服員每個月實習時數60小時，實習生登上的班機將以當日來回的短程航班為主。民航局則表示，已與華航初步討論實習空服員登機事宜，民航局說由於目前並無實習生不得登機規定，一旦登機，實習生就比照專業空服員要求，實習生登機前也必須比照標準空服員登機規定辦理。

然而消息一出隨即引來外界議論，華航工會表示：「全世界沒有一家航空公司會讓實習生登機」，工會說以德國漢莎航空公司為例，基於安全理由公司都有相關禁止實習生登機規定。此外工會也批評引進實習生制度將造成「同工不同酬的現象」，對實習生並不公平。

批踢踢網友則批評華航此舉根本是「cost down(壓低成本)」：「實習取代正職，應該得諾貝爾獎」、「根本血汗，會不會正職霸凌實習生啊」，但也有網友認為，既然實習醫生可以在醫院實習，實習空服員上機並無不妥。也有網友表示空服員在登機之前也是經過教育才登機，實習生若受訓過再登機應無太大問題。

華航事後則表示，當初實習制度是由教育部一方提出，並在華航認可下接受，華航說實習空服員上機是為了增進實習生對機上作業的認識，並藉此篩選出適合的人才聘用，華航也強調飛機上空服員的標準一切比照安全規定。

空姐華航實習
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