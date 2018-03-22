連鎖效應／讓商品說故事 提升話題性

2018-03-22 03:54 經濟日報 李培芬



誰說智能化商品，一定要以冰冷的電子產品呈現，「商品智能化」已是一個「研發創新」的關鍵詞，面對產品創新的議題，不妨「互聯網＋」一下。

先舉兩個企業實例。

大陸智能服裝開發商智裳科技，去年底剛完成天使輪融資，投資方為睿鼎資本，智裳科技推出五款智能衣開發方向，其中商品化的是結合檢測女性胸部健康技術，預警早期乳癌的智能胸罩，並推出自有品牌We Smart。

SWAROVSKI在2016年新品中，也推出結合健康手環的飾品系列Activity Crystal，透過Misfit的App，將人體活動追蹤技術嵌入水晶之中，除可記錄每天的活動量、儲存健身目標以提高運動時的專注度外，只需要輕觸一下，活動進度及時間便會以燈光顯示。

讓衣服不再只是衣服，而飾品也不再只是飾品。這兩項商品從誕生即有跨界整合、科技應用的話題，成為行銷開展的著力點。

其實新品開發和行銷本來就是緊密相連的，以連鎖企業為例，新品上市並不單純只是商品策略而已，更多是「創造顧客上門的理由」，成為主要的行銷標的，所以，春天一到，各店「春季限定」、「新品上市」目不暇給。

進一步來看商品策略，與製造業生產「產品」不同，商業服務業更著重「怎麼賣」，也就是「商品」的觀點。

所以商品本身具備「話題性」，可以說是先天就占了優勢，使得顧客主動分享使用心得、體驗、功能，比企業自己投放廣告效果是倍數計的。引發的話題愈大，行銷的效果愈好。

為什麼有些商品誕生即有話題，具備「自帶流量」的效果？兩個基因很重要：

一、商品故事的發掘：故事行銷並不是編造出來的，而是基於事實營造出來的，故事的本身有真實的場景、動人的情節和感人的要素，三者缺一不可，例如SKll 熱賣的青春露，其研發人員拜訪清酒釀造廠，釀酒的老師傅滿臉縐紋，但手卻十分光滑細緻，於是發現了「PITERA™」成分，不但形成故事，還註冊了成分名的智財權（lP），形成更加完整的品牌資產。

二、商品議題的經營：好故事自己不會說也沒用，但說故事也是一門藝術，想要故事持續發酵，就必須要學學新聞編輯的手法，也就是要做議題的精準設定與連續發力，規劃一連串的議題，面向目標客戶拋出議題，並有意見領袖與之對應，不斷升溫話題的熱度，帶動更多使用者分享，所以話題必須被經營，而企業小編存在有理！

自帶流量的商品背後，必然有懂得說故事的人。

從商品開發開始啟動新的思維，植入互聯網科技應用，懂得迎上一個新的時代。心痛台中樂沐宣布今年底熄燈，安靜做菜的同時，其實也可將市場對話工作交付專業，不必一人扮演台前台後，這其實不只是專業的任性，而是對企業的不負責任。

學會向顧客說話，媒體是必要的發聲平台，網路時代選擇沈默就等於不存在，而退場只是選項之一。

開發商品之前，先賦與說話的基因，讓市場與顧客參與進來，網路聲量訴說著企業的存在與價值。

（作者是行政院勞動部就業安定基金審議委員、台灣服務業發展協會總顧問）