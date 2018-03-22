親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
期貨專區
房市情報
定期定額123

經濟成長前景看好 Fed一如預期升息1碼

連鎖效應／讓商品說故事 提升話題性

2018-03-22 03:54經濟日報 李培芬

誰說智能化商品，一定要以冰冷的電子產品呈現，「商品智能化」已是一個「研發創新」的關鍵詞，面對產品創新的議題，不妨「互聯網＋」一下。

先舉兩個企業實例。

大陸智能服裝開發商智裳科技，去年底剛完成天使輪融資，投資方為睿鼎資本，智裳科技推出五款智能衣開發方向，其中商品化的是結合檢測女性胸部健康技術，預警早期乳癌的智能胸罩，並推出自有品牌We Smart。

SWAROVSKI在2016年新品中，也推出結合健康手環的飾品系列Activity Crystal，透過Misfit的App，將人體活動追蹤技術嵌入水晶之中，除可記錄每天的活動量、儲存健身目標以提高運動時的專注度外，只需要輕觸一下，活動進度及時間便會以燈光顯示。

讓衣服不再只是衣服，而飾品也不再只是飾品。這兩項商品從誕生即有跨界整合、科技應用的話題，成為行銷開展的著力點。

其實新品開發和行銷本來就是緊密相連的，以連鎖企業為例，新品上市並不單純只是商品策略而已，更多是「創造顧客上門的理由」，成為主要的行銷標的，所以，春天一到，各店「春季限定」、「新品上市」目不暇給。

進一步來看商品策略，與製造業生產「產品」不同，商業服務業更著重「怎麼賣」，也就是「商品」的觀點。

所以商品本身具備「話題性」，可以說是先天就占了優勢，使得顧客主動分享使用心得、體驗、功能，比企業自己投放廣告效果是倍數計的。引發的話題愈大，行銷的效果愈好。

為什麼有些商品誕生即有話題，具備「自帶流量」的效果？兩個基因很重要：

一、商品故事的發掘：故事行銷並不是編造出來的，而是基於事實營造出來的，故事的本身有真實的場景、動人的情節和感人的要素，三者缺一不可，例如SKll 熱賣的青春露，其研發人員拜訪清酒釀造廠，釀酒的老師傅滿臉縐紋，但手卻十分光滑細緻，於是發現了「PITERA™」成分，不但形成故事，還註冊了成分名的智財權（lP），形成更加完整的品牌資產。

二、商品議題的經營：好故事自己不會說也沒用，但說故事也是一門藝術，想要故事持續發酵，就必須要學學新聞編輯的手法，也就是要做議題的精準設定與連續發力，規劃一連串的議題，面向目標客戶拋出議題，並有意見領袖與之對應，不斷升溫話題的熱度，帶動更多使用者分享，所以話題必須被經營，而企業小編存在有理！

自帶流量的商品背後，必然有懂得說故事的人。

從商品開發開始啟動新的思維，植入互聯網科技應用，懂得迎上一個新的時代。心痛台中樂沐宣布今年底熄燈，安靜做菜的同時，其實也可將市場對話工作交付專業，不必一人扮演台前台後，這其實不只是專業的任性，而是對企業的不負責任。

學會向顧客說話，媒體是必要的發聲平台，網路時代選擇沈默就等於不存在，而退場只是選項之一。

開發商品之前，先賦與說話的基因，讓市場與顧客參與進來，網路聲量訴說著企業的存在與價值。

（作者是行政院勞動部就業安定基金審議委員、台灣服務業發展協會總顧問）

互聯網勞動部
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

遠東砸百億 拚美國製造

2018-03-22 00:48

百略93億賣給外資 震撼業界

2018-03-22 01:07

容積率解套 京華城要賣了「值4、5百億」

2018-03-21 23:35

全聯推小超市 槓四大超商

2018-03-22 00:24

台塑若不建海淡廠 環署將開罰

2018-03-22 00:54

行銷線上／看懂財務報表 企業健康現形

2018-03-22 03:53

智慧經營／唐璽濠 找巧克力健康密碼

2018-03-22 03:52

商仲：壽險業會對京華城有興趣

2018-03-22 01:38

導入機器學習 傳產再進化

2018-03-22 01:35

觀察站／徐旭東投資 膽大心細

2018-03-22 01:16

遠東新海外布局下一站 鎖定東協

2018-03-22 01:16

專家談百略案 有利國際化

2018-03-22 01:08

百略董座出售公司 有跡可循

2018-03-22 01:08

北醫祭利多 鼓勵老師投入產業

2018-03-22 00:24

全聯通路現代化…擬推網購取貨

2018-03-22 00:24

北醫砸40億 將建生技園區

2018-03-22 00:24

衛生紙搶購潮 林敏雄保證全聯一定買得到

2018-03-21 22:45

全聯20週年 林敏雄喊話目標1000店

2018-03-21 21:24

老牌醫材公司百略遭外資收購 將下市

2018-03-21 16:41

獨／確定要賣了！ 京華城股東會通過處分資產案

2018-03-21 15:10

雄獅 搶食國旅大餅

2018-03-21 14:39

中石化雙引擎 獲利再戰新高

2018-03-21 14:39

德商達德投資風電 取得國內融資825億

2018-03-21 13:03

北市店面單價王 西區小店連兩年稱霸

2018-03-21 12:32

雄獅推國旅卡友節 買國內行程送國外旅遊金

2018-03-21 12:02

壽險業送藥到府 心血管保戶需求最大

2018-03-21 12:01

天母豪宅代銷換三手 業者：新價格妙不可言

2018-03-21 10:52

美鋼鋁稅影響13億元產值 經長：多重管道努力溝通

2018-03-21 10:06

高鐵會員TGo註冊數破50萬 獨享星光列車七五折優惠

2018-03-21 09:52

工研院組團 挺新北智慧製造

2018-03-21 01:09

投資論壇／劉宗聖：商品外匯 躍ETF新主流

2018-03-21 00:34

政大外籍生 大廠搶著要

2018-03-21 00:26

北科大校園徵才 今釋6,000職缺

2018-03-21 00:26

ICT萬物論／蒐集客戶資料 勿踩歐盟紅線

2018-03-21 00:02

上班卒仔 照子放亮／集中火力出擊

2018-03-21 00:02

長照點線面／智慧居家照護 長者生活無障礙

2018-03-21 00:02

自我經營／永豐投信總座吳嘉欽 跨界衝上職涯高峰

2018-03-21 00:02

中租成長優預期 外資目標價上看125元

2018-03-19 10:19

從衛生紙搶購潮 看2018年房市的多與空

2018-03-16 08:40
看更多

熱門文章

「加點一顆蛋」讓排隊名店尬上國稅局

2018-03-21 10:00

Google大徵才 今年在台要招募300人

2018-03-21 11:27

天母豪宅代銷換三手 業者：新價格妙不可言

2018-03-21 10:52

老牌醫材公司百略遭外資收購 將下市

2018-03-21 16:41

獨／確定要賣了！ 京華城股東會通過處分資產案

2018-03-21 15:10

員工暴增 Google在台首度徵護士

2018-03-21 13:33

台灣墨西哥比一比 國發會：薪資大勝一倍以上

2018-03-21 14:14

清大團隊研發OLED新材料 效率破世界紀錄

2018-03-21 12:02

北市店面單價王 西區小店連兩年稱霸

2018-03-21 12:32

開發低成本、低毒性OLED 清大研究登上國際期刊

2018-03-21 13:11

「加1顆蛋」漏開發票被記點 賦稅署：1元也要開發票

2018-03-21 12:43

聯發科否認博通收購傳言 稱未曾接觸

2018-03-21 12:22

影／招募300位台灣員工 Google要要找的人才是？

2018-03-21 13:48

高鐵會員TGo註冊數破50萬 獨享星光列車七五折優惠

2018-03-21 09:52

台企銀新任總座：朝百億獲利目標邁進

2018-03-21 20:20

Google啟動智慧台灣計畫導入 AI優先策略

2018-03-21 11:29

遠東新再買美國聚酯廠 攻市場避貿易障礙

2018-03-21 21:44

有線電視搶寬頻市占 凱擘台數科劍指中華電

2018-03-21 10:42

玉晶光傳打入華為3D供應鏈 今年業績看俏

2018-03-21 10:27

台新金縮減董事席次 顧立雄：不應妨礙公司治理

2018-03-21 14:36

台新金縮減席次 顧立雄：金管會較關注董事來源多元化

2018-03-21 14:43

緯創小金雞 緯穎赴美參展

2018-03-21 14:39

德商達德投資風電 取得國內融資825億

2018-03-21 13:03

立委質疑ODA權責不清 公銀董座不敢貸款

2018-03-21 10:32

全聯20週年 林敏雄喊話目標1000店

2018-03-21 21:24

傳被併？ 聯發科：未接觸

2018-03-21 14:37

中石化雙引擎 獲利再戰新高

2018-03-21 14:39

今年獲利續上 華通期大彈跳

2018-03-21 14:37

行動支付繳牌照稅 竹市3重好禮大放送

2018-03-21 14:50

美聯準會料將升息 金管會：不至太大波動

2018-03-21 17:42

雄獅推國旅卡友節 買國內行程送國外旅遊金

2018-03-21 12:02

衛生紙搶購潮 林敏雄保證全聯一定買得到

2018-03-21 22:45

雄獅 搶食國旅大餅

2018-03-21 14:39

遭查稅店家批設局 國稅局：誠實開發票是義務

2018-03-21 18:03

美課鋼鋁重稅 經部不排除「走後門」爭豁免

2018-03-21 14:39

影／高薪轉戰大陸 財經節目主持人楊世光現身說法

2018-03-21 19:13

影／尷尬同台！ 詹順貴、沈榮津、林全能同台備詢

2018-03-21 12:58

新台幣開盤 貶值3.5分

2018-03-21 09:13

宏達電Vive 打進博奕市場

2018-03-21 18:52

解決產業缺地 蔡英文：避免有心人士炒作

2018-03-21 19:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top