智慧經營／唐璽濠 找巧克力健康密碼

對多數人來說，巧克力是好吃的甜點，但是，對於尚唐坊創辦人唐璽濠而言，除了好吃之外，更重要的是，好的巧克力有他原本料想不到的養生功效，這個發現讓唐璽濠踏入巧克力的另一個世界，也藉此創辦了尚唐坊，他希望透過尚唐坊，讓大家吃巧克力時，除了好吃也能吃出健康。 尚唐坊董事長唐璽濠（右）。 尚唐坊╱提供 分享 facebook

崇尚天然 遇見伯樂

對於尚唐坊的從無到有，國內半導體通路商龍頭大聯大副董事長曾國棟也可說是一路參與，而對唐璽濠而言，曾國棟是發掘千里馬的伯樂。

曾國棟近年投注相當多精力在國內新創企業的發展平台，他說，在親身投入的過程中發現，其實不分科技還是傳統產業，都有不少好的企業值得培養，尤其看著小企業茁壯、銷售甜點的公司轉型為保健訴求的企業，都是難得的成就感。

提到這幾年投注在輔導新創企業的心得及感想，曾國棟說，一般最常做的，就是了解新創企業之後，再透過他在台灣各產業的人脈，去找出適合的企業認養，並拉抬小企業，其中，尚唐坊就是成功的例子。

對於當初和巧克力結緣，或說是進一步了解巧克力世界奧妙的機會，唐璽濠回憶，其實，是在2012年時，他的父親因工作長期勞累，曾對家人說想要好好休息幾天，不過，尚未來得及安排休假就因心肌梗塞，下班前就緊急送到醫院，那次的經驗之後，爸爸雖平安出院，但是也讓唐璽濠真的開始留意，透過飲食預防心肌梗塞。

唐璽濠無意中在一個因緣際會下，看到國外資料報導，巧克力攝取有助於預防心血管疾病，進一步了解之後才知道，正確的觀念應是，多攝取高純度的巧克力，對人體的健康有相當多的幫助。

投入研發 養生保健

此後，唐璽濠用心投入巧克力的研究，甚至到台大相關的研究專班上課，後來在該課程也認識一起研究該領域的同好，真正開啟唐璽濠創辦尚唐坊之路。

唐璽濠曾對巧克力的原料做過深刻的研究，從可可樹、可可果、可可豆、一直到加工製成可可膏的過程。

在透過不斷的資料比對、嘗試之後，發現進口的可可膏已經將對人體最有益的可可脂粹取出來製成高價的化妝品，而為保持好吃的口感，再加入低成本的棕櫚油。

於是唐璽濠決定採用國內自種的可可果，保有原來的可可脂自製成巧克力，產品訴求也由純粹的甜點，轉為兼具養生保健效果；當產品訴求改變，潛在客群也會有所不同，在思考再三之後，唐璽濠決定正式創辦尚唐坊。

目前尚唐坊的生產規模仍不大，不過，對唐璽濠而言，他現在走的，是一條在台灣市場中，多數人仍不知的路。

主動出擊 做大規模

就從最基本的生產來說，國外許多國家投入研究可可果已久，生產流程、設備，只要投入資金，就可以輕易買到設備，但是對甫創業的唐璽濠而言，按部就班的資金投入是現階能做的，無法一次投入大筆資金自國外進口生產設備，於是，透過在台大的產業專班認識的人脈，唐璽濠和廠商一起研究、設計出國內自行研發的生產設備，這就是一道說來容易，做起來卻是困難重重的關卡。

至於未來規劃，唐璽濠表示，現階段尚唐坊的業務以向各團體主動出擊為主，也已規劃完成觀光工廠，未來將以目前的雙管道，向社會大眾介紹尚唐坊的產品，並逐步擴大生產規模。