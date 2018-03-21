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遠航將引進737MAX或A320neo

2018-03-21 20:33經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

遠東航空總經理李承仲21日表示，明年將引進二架單走道客機，將從空中巴士A320neo系列及波音737max二擇一，預計4月下旬將定案。若順利拍板定案，將是國內首家決定最新單走道機型的航空公司。

航空界人士推估，遠航的主力機隊MD-82/83，跟737max同屬於波音製造的飛機，加上遠航曾培訓過737的機師與維修人員，引進737max的機會相當高。

除遠航外，前長榮航空董事長張國煒籌設的星宇航空，也計畫在公司成立後，引進14架A321neo；華航目前的單走道機隊為波音737-800，正在評估引進A320neo系列或737max。

李承仲今天表示，遠航規劃引進9~11架ATR飛機，用於飛國內線，及引進10~11架用於飛國際線。其中，明年第3季或第4季將引進二架單走道客機，將從A320neo系列及波音737max二擇一。

李承仲表示，單走道機隊成立後，將執飛日本航線。遠航日本航線中，以台北-新潟載客率最高，平均達85%以上。若能用737MAX或A320neo取代目前執飛日本線的MD-82/83，將可省油二到三成。

空巴於2010年12月推出了單通道經典機型A320的改進型A320neo，2011年8月波音為市場領先的737飛機啟動了裝配新發動機的衍生機型，並將其命名為737max。

此外，李承仲還透露，遠航去年底稅後純益約1億元。去年營收占比中，國內線占50%、兩岸線占30％多。李承仲表示，因陸客縮減，遠航兩岸線航班從43班減為21班，停飛的航點有哈爾濱、太原、石家莊及成都，僅剩福州、廈門、合肥及銀川。

遠航波音
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