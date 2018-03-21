美商英科智能 在台成立亞洲AI研發基地

2018-03-21 19:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



人工智慧（AI）2030年將貢獻全球經濟15.7兆美元，區塊鏈2027年對全球經濟貢獻也有4000億美元，特別運用在生醫產業發展，將勢不可擋，美商英科智能（Insilico Medicine）21日宣布，子公司「台灣英科智能」與「亞洲第一座AI研發基地」在台成立。

英科智能位於美國巴爾的摩，專注於藥物發現、生技發展、老化和年齡相關疾病研究的全球人工智慧和區塊鏈技術領導廠商，被知名創投研究機構CB Insights譽為2018 全球AI人工智慧百強公司，同時也被 NVIDIA黃仁勳指為最具社會影響力的全球五大人工智慧公司。

台灣英科智能未來將專注於『生成對抗網路（GAN）』的開發和驗證服務，加強藥物化學的應用的深度學習，並持續與亞洲生技、製藥和皮膚護理大廠密切合作。鑒於台灣產業界對AI人才求才若渴，台灣英科智能首波行動即與生技中心、資策會、撼訊科技共組合作聯盟，進行「A.I.數位健康人才培育計畫」，共同開發的AI生醫、區塊鏈、大數據相關系列課程，主要在整合資通訊與生醫跨域人才，加速習得人工智慧技術與藥物開發時程，有效降低高額研發成本風險，以將人工智慧技術深耕台灣。

財團法人生物技術開發中心執行長吳忠勳指出，生技中心去年與Insilico Medicine完成的合作案，是我國首度運用AI技術進行候選藥物篩選及結構設計，讓台灣的生醫研發團隊與國際AI團隊成功地結合雙方的能量與專長進行前瞻性藥物開發的研發合作。我相信台灣生醫人才的優秀素質與扎實的訓練，加上台灣堅強的ICT基礎，是促使Insilico Medicine來台設立亞洲研發中心，就近掌握亞洲生醫大商機的主因。

Insilico Medicine英科智能美國總公司執行長扎沃隆科夫（Alex Zhavoronkov）表示，很高興「亞洲第一座AI研發基地」正式在台成立，由於台灣有豐富的醫藥與生技人才，以及強大的藥物研發基礎與垂直整合能力，這些能量將有助於我們加速全球生技製藥產業的蓬勃發展。也非常感謝生技中心近來在AI生技應用的支持與緊密合作。