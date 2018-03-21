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台塑化尾盤下殺 證交所：確定法巴證券錯帳所致

美商英科智能 在台成立亞洲AI研發基地

2018-03-21 19:05經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

人工智慧（AI）2030年將貢獻全球經濟15.7兆美元，區塊鏈2027年對全球經濟貢獻也有4000億美元，特別運用在生醫產業發展，將勢不可擋，美商英科智能（Insilico Medicine）21日宣布，子公司「台灣英科智能」與「亞洲第一座AI研發基地」在台成立。

英科智能位於美國巴爾的摩，專注於藥物發現、生技發展、老化和年齡相關疾病研究的全球人工智慧和區塊鏈技術領導廠商，被知名創投研究機構CB Insights譽為2018 全球AI人工智慧百強公司，同時也被 NVIDIA黃仁勳指為最具社會影響力的全球五大人工智慧公司。

台灣英科智能未來將專注於『生成對抗網路（GAN）』的開發和驗證服務，加強藥物化學的應用的深度學習，並持續與亞洲生技、製藥和皮膚護理大廠密切合作。鑒於台灣產業界對AI人才求才若渴，台灣英科智能首波行動即與生技中心、資策會、撼訊科技共組合作聯盟，進行「A.I.數位健康人才培育計畫」，共同開發的AI生醫、區塊鏈、大數據相關系列課程，主要在整合資通訊與生醫跨域人才，加速習得人工智慧技術與藥物開發時程，有效降低高額研發成本風險，以將人工智慧技術深耕台灣。

財團法人生物技術開發中心執行長吳忠勳指出，生技中心去年與Insilico Medicine完成的合作案，是我國首度運用AI技術進行候選藥物篩選及結構設計，讓台灣的生醫研發團隊與國際AI團隊成功地結合雙方的能量與專長進行前瞻性藥物開發的研發合作。我相信台灣生醫人才的優秀素質與扎實的訓練，加上台灣堅強的ICT基礎，是促使Insilico Medicine來台設立亞洲研發中心，就近掌握亞洲生醫大商機的主因。

Insilico Medicine英科智能美國總公司執行長扎沃隆科夫（Alex Zhavoronkov）表示，很高興「亞洲第一座AI研發基地」正式在台成立，由於台灣有豐富的醫藥與生技人才，以及強大的藥物研發基礎與垂直整合能力，這些能量將有助於我們加速全球生技製藥產業的蓬勃發展。也非常感謝生技中心近來在AI生技應用的支持與緊密合作。

扎沃隆科夫博士指出，AI能協助生醫產業發展項目，包括新藥開發、醫材研發甚至是分子檢測、基因、精準醫療等，透過AI導入預估能將原本藥品研發從一般10-20年縮短至3-5年，並可精準比對病因，提高藥品開發的成功率。此外，原有化學合成衍生的廢棄毒害物質所導致的環保議題，以及傳統動物實驗所造成的動保人道議題，也可有機會大大的降低甚至排除，而透過運用『區塊鏈（Blockchain）』技術，也能提升藥物研發及病因資料收集的資訊保密防治。

財團法人生物技術開發中心產業發展處南港生技育成中心主任陳菀芬（左一）、Insil...
財團法人生物技術開發中心產業發展處南港生技育成中心主任陳菀芬（左一）、Insilico Taiwan台灣英科智能執行長康亞圖 （Artur Kadurin）（左二）、撼衛生醫總經理梁正之（右二）、財團法人資訊工業策進會數位教育研究所副所長楊梓青（右一）共同簽署AI數位健康人才培育計畫。 業者/提供
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生技人工智慧區塊鏈
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