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德商達德投資風電 取得國內融資825億

2018-03-21 13:03中央社 台北21日電

德商達德能源集團（wpd）今天表示，預計將對離岸風場開發案投資新台幣1300億元，目前取得國內銀行融資意願額達825億元，占專案融資比例逾8成。

達德能源今天與台灣經濟研究院、中國驗船中心合作舉辦離岸風電盡職調查工作坊，董事長王雲怡致詞表示，將在桃園及雲林開發的兩案，預計投資至少新台幣1300億元，其中約1000億元為專案融資，共有39家銀行表達參與意願，包括12家國內金融機構、12家國內外商銀行及15家國外金融機構。

王雲怡特別說明本土金融機構部分，已獲得公股及民營銀行相當程度支持，目前融資意願總額約825億元，占專案融資比例逾8成。王雲怡認為，wpd過去在台灣陸域風場的實績，讓國內銀行對未來經營績效更有信心。

王雲怡並表示，wpd也將透過如今明兩天的工作坊活動，設法協助國內銀行熟悉專案融資。這次工作坊邀請到wpd德國專家分享歐洲離岸風場盡職調查實務經驗、風能潛力與發電量評估及風場運維服務內容，並說明離岸風場專案與陸域風場差異，及台灣可能面臨的挑戰，共有12家國內銀行、8家國內保險業者及各法人研究人員參與，與會人員共約80人。

經濟部標準檢驗局組長黃志文致詞表示，標檢局正在推動第三方檢測驗證中心，引進國外第三方驗證機制及相關合作單位，以增強國內銀行參與專案融資的信心。黃志文說，已與wpd及相關法人洽談的開發商，皆對第三方驗證機制表示大力支持。

新台幣離岸風電

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