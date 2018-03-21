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高鐵會員TGo註冊數破50萬 獨享星光列車七五折優惠

2018-03-21 09:52經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

歡慶「高鐵會員TGo」註冊申請人數突破50萬，台灣高鐵公司於4月18日至5月31...
歡慶「高鐵會員TGo」註冊申請人數突破50萬，台灣高鐵公司於4月18日至5月31日（疏運期除外），特別推出「TGo會員限定 星光列車七五折」活動。 記者楊文琪／攝影
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歡慶「高鐵會員TGo」註冊申請人數突破50萬，台灣高鐵公司於4月18日至5月31日（疏運期除外），特別推出「TGo會員限定 星光列車七五折」活動，凡TGo會員搭乘平日（周一至周四）始發站發車時間為晚間21時（含）以後之列車，即可享受標準車廂對號座全票七五折優惠。

高鐵公司表示，欲購買「星光列車七五折優惠」的TGo會員，必須透過「高鐵會員TGo」網站或「台灣高鐵」App的會員專區，登入後至「兌換專區」，選擇「星光列車七五折」優惠方案，即可購買優惠車票（需立即完成交易付款）。

活動期間內適用「星光列車七五折優惠」班次達300班，4月18日起之車票，3月22日起即可預購，購票金額亦可累積點數，歡迎TGo會員多加利用。

「高鐵會員TGo」服務自去年10月26日推出以來，累積註冊申請會員數已超過50萬人。TGo會員購票乘車，每消費20元即可累積1點，累積至500點以上即可兌換或折抵高鐵車票（限兌換全票），另可享受會員生日禮、指定車次優惠、嚴選店家優惠等會員專屬好康。未來高鐵公司也將持續規劃會員優惠活動，回饋會員對台灣高鐵的支持。

高鐵公司指出，年滿18歲的民眾，憑身分證字號及有效之電子郵件信箱，透過「高鐵會員TGo」網站或「台灣高鐵」App，就能免費成為TGo會員。

TGo 會員只要於購票前事先輸入會員帳號（身分證字號或會員卡號），且乘車進出站記錄完整、無退票記錄，即可累積「高鐵會員TGo」點數，各票種均可累積（部分專案車票除外），歡迎民眾現在就加入「高鐵會員TGo」，開始累積您的美好旅程。

高鐵

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