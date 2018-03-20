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Dyson Cyclone V10無線吸塵器 引領產業技術新時代

2018-03-20 23:16經濟日報 記者張義宮╱即時報導

Dyson來台發表最新馬達技術，全新Dyson V10數位馬達重量幾乎比上一代V8數位馬達減半，躍居成為Dyson至今速度最快的數位吸塵馬達，轉速高達每分鐘125,000轉，內建於最新Dyson Cyclone V10TM無線吸塵器，驅動強勁吸力，延續多功能特色。

Dyson創辦人暨首席工程師James Dyson表示，「高效能馬達是各種優質機械設備關鍵所在，Dyson V10數位馬達內含最先進技術，徹底顛覆產品設計，打造Dyson最新式、最強效的直立式無線吸塵器，Dyson Cyclone V10TM吸塵器更加輕巧、威力強大，居家清潔再也無死角，這就是我不再研發有線吸塵器的理由。」

全新Dyson V10數位馬達技術頂尖，每秒達2,000轉，創Dyson數位馬達最快紀錄，相較於Dyson初代數位馬達V2，V10的功率與重量比提升超過三倍，為達到優越效能，Dyson工程團隊必須完全改造馬達。

Dyson V2數位馬達採雙柱設計，V10增為八柱，因此可提高切換速度，並縮小尺寸與重量，最高每秒切換16,000次，進而推動葉輪，創造高效能。

Dyson指出， V10數位馬達內含智慧調控功能，以維持最高效能，可偵測高度、氣壓、溫度，亦考量天候情況，透過壓力感測器判斷您在樓上或樓下，甚至能區別桌面與地面的高度差，並藉此調整細微之處，以便在不同氣壓下維持相同效能，無論您身處在台北101的高樓層，或是在地下樓層，超強吸力始終如一。

V10TM無線吸塵器內建Dyson V10數位馬達，氣旋與集塵區轉向90度，維持順暢氣流路徑，吸力強勁。集塵桶的「一鍵彈出」機制，只要一個動作，就能以衛生的方式把集塵筒深處的塵垢碎屑推入垃圾桶。

全新Dyson V10數位馬達重量幾乎比上一代V8數位馬達減半。記者張義宮／攝影
全新Dyson V10數位馬達重量幾乎比上一代V8數位馬達減半。記者張義宮／攝影
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Dyson Cyclone V10無線吸塵器引領產業技術新時代。記者張義宮／攝影
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Dyson台北101

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