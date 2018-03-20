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長榮海運董座：貿易保護是最大挑戰

2018-03-20 21:20經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

長榮海運董事長張正鏞今（20）日表示，長榮持續引進新船、優化船隊，預計2018年至2021年將有47艘新船待交付。他強調，今年海運最大挑戰，就是美國總統川普掀起的貿易保護，可能導致全球貨量運輸減少。

長榮集團今天舉行媒體春酒，集團旗下公司董、總座出席，談論今年展望。身為國內貨櫃航運龍頭，張正鏞指出，經過多年不景氣，去年貨量增加比預期多，表現在平均水平之上。今年經濟溫和成長，雖供需尚未完全平衡，但長期供需是樂觀健康。

對於未來擴增船隊計畫，張正鏞指出，長榮2018年至2021年有47艘新船待交付，包含16艘2,800 TEU自有船（共20艘，目前已交4艘）、11艘2萬TEU租船、20艘1.1萬TEU（8艘自有船+12艘租船）。

2,800 TEU船將投入亞洲近洋航線，1.1萬TEU船將投入亞洲-美國航線，2萬TEU船將跑亞洲-歐洲航線。

據了解，長榮第一艘2萬TEU船預計4月交付，是台灣首個引進2萬TEU以上船型的航運公司，今年預計交付五艘、明年交付六艘，將用於亞洲-歐洲航線；目前跑該航線的為1.4萬TEU船，這些船將改跑地中海及美國西岸，現有的8,000TEU船將逐步退租。

張正鏞強調，這些新船可望大幅優化船隊結構，隨新船交付，長榮也將歸還租約到期的老舊租船，提升服務品質及營運競爭力。

至於美國可能掀起貿易保護戰爭，張正鏞認為這是今年最大挑戰，但他認為，凡事一體兩面，負面效應是貿易保護將導致全球貿易量縮減，使貨物運輸減少。但正面來看，各國加強經貿談判，貿易條件趨向公平，反而帶動物流、貨流成長，「各國領導人都很聰明，相信大家會找出最佳答案」。

長榮集團航線

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