大金家用空調售價漲跌互見 經典型降價2000元

2018-03-20 21:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



日系空調大廠大金20日在台灣舉行新產品發表會，總代理和泰興業宣布今年的銷售量及價格目標，售價方面家用空調漲跌互見，經典型家用空調降價2,000至5,000元，將可擴大市占有超過30%以上，銷售台數上看22萬台，年增一成。

至於大金的橫綱Hybrid Cooling全新的頂級機種，具有溫度/溼度/節能控制三位一體特色，調漲不超過10%。和泰興業全年加計商用/產業用空調，營收可達135億元，年增10%以上。

大金的VRV區控冷暖送風打入和泰汽車旗下國瑞汽車生產線，初期導入國瑞觀音廠的生產線、研發線各一條，將自4月啟用；今後將透過泰興業的銷售管道，擴及台灣工廠、車站、廠房及倉庫等領域，在區域空調的設計，可降低全區域採用空調系統的成本，減少總空調的負荷，節能也節省電費。

受到國際原物料上漲壓力，包括日立、台灣松下、聲寶、東元、大同、禾聯碩等因應價格策略不一，有漲有跌，以維持不調漲居多。台灣松下指出，今年銷售目標挑戰22萬台新高，年增2萬台，售價維持平盤。

日立強調，今年以分離式、窗型的一級變頻機種為主力，均可蟬聯台灣市場這兩項第一大，總銷量目標34萬台，比去年增加1萬台，冷氣售價不調漲。

台灣家用市場以室外機計，今年維持在100萬台水平，跟去年差異不大，主要為新屋及換購兩大主軸。

日立、大金及台灣松下是台灣家用冷氣的「三巨頭」，銷量占比高達七成；冷氣也是家電產業營收最高的一項，攸關全年的業績表現。

和泰興業董事長蘇一仲表示，重視空氣、空調及空間的整體利用，主張體驗式的行銷。台灣於2016年與日本大金同步，率先推出R32冷媒系列空調，引領台灣市場前進，成為變頻空調領導者。

和泰興業戰略總處副總經理陳力弘指出，區控冷暖送風機是產業最愛，區控冷暖送風機多樣化安裝方式，可配合產線變更快速靈活配置，日本TOYOTA汽車生產線已全面導入，國瑞汽車預計4月導入，可替台灣的生產線、商業廚房等高溫重濕、重油場所 帶來節電效益，共創優質的工作場所。