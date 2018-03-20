加航與板橋凱撒飯店共推美食節 憑登機證用餐九折

2018-03-20 20:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



加拿大航空今日宣布，與加拿大駐台北貿易辦事處、加拿大肉品協會與板橋凱撒大飯店攜手，即日起至4月15日止，一同舉辦加拿大美食節，讓台灣饕客可以搶先品嚐由加拿大柔嫩牛肉、鮮美龍蝦與鮭魚等食材所料理加式美味餐點。

加航表示，美食節期間至加拿大航空官網輸入促銷代碼「ACCAESAR」，即可享台灣出發前往美加124航點全線九五折起優惠，持加拿大航空機票票根的旅客，至板橋凱撒大飯店餐廳用餐皆可享全餐飲九折優惠（不適用於包廂或宴會專案），還有機會抽中加拿大來回機票及多樣好禮。

加拿大航空台灣總經理陳美至說，加拿大純淨天然的山水資源不僅擁有世界級壯闊冰原，也孕育出許多優質的天然食材，很高興此次能與各夥伴共同推廣加拿大美食節，讓台灣旅客有機會在板橋就能一嚐加拿大美食獨特的風味，也希望藉此機會、讓加拿大各地的美景特色能夠隨著美食一同被更多台灣旅客所認識，也歡迎大家有機會搭乘我們的航班便利前往加拿大64航點，親自感受這個國家撼動人心的絕世美景、融合多國文化的豐富人文風情，以及便利又安全的旅遊環境。