日本航空今年將擴大招募台籍空服員

2018-03-20 16:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



日本航空表示，由於台籍空服員具備優異的外語能力，工作上表現優異，且台、日國民對於服務理念相符、對於相彼此的社會文化認知相近，繼2016年招募活動之後，決定再次在台徵才，擴大台籍空服員編制，報考日期自即日起至2018年4月27日止，面試分三階段進行，錄取者將於今年7月及8月分兩梯次雇用並派往日本受訓。

日本航空說，日本航空非常重視飛航安全及員工教育，在空服員正式上線之前，必須赴日接受超過一個月的語言訓練、客艙訓練，學習各項安全與服務之專業知識，錄取者不僅能夠學習到最正統的日式服務課程，更可以透過空服員的工作增廣見聞。

日本航空表示，對航空業懷抱熱情的青年朋友加入日本航空這個大家庭。詳細招考日程與簡介將於日本航空公司官方臉書(https://www.facebook.com/japanairlines.taiwan)、及報考專用網頁(https://pasonarpo.wixsite.com/jaltw ) 公告，2018/03/19起至2018/04/27皆可接受線上報名。