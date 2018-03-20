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日本航空今年將擴大招募台籍空服員

2018-03-20 16:37經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

日本航空表示，由於台籍空服員具備優異的外語能力，工作上表現優異，且台、日國民對於服務理念相符、對於相彼此的社會文化認知相近，繼2016年招募活動之後，決定再次在台徵才，擴大台籍空服員編制，報考日期自即日起至2018年4月27日止，面試分三階段進行，錄取者將於今年7月及8月分兩梯次雇用並派往日本受訓。

日本航空說，日本航空非常重視飛航安全及員工教育，在空服員正式上線之前，必須赴日接受超過一個月的語言訓練、客艙訓練，學習各項安全與服務之專業知識，錄取者不僅能夠學習到最正統的日式服務課程，更可以透過空服員的工作增廣見聞。

日本航空表示，對航空業懷抱熱情的青年朋友加入日本航空這個大家庭。詳細招考日程與簡介將於日本航空公司官方臉書(https://www.facebook.com/japanairlines.taiwan)、及報考專用網頁(https://pasonarpo.wixsite.com/jaltw ) 公告，2018/03/19起至2018/04/27皆可接受線上報名。

日本航空獲全球最大知名旅遊網站「TripAdvisor」評選為「日本最佳航空公司」、更獲得「全球最佳航空公司Top 10」以及「亞太區最佳航空公司 Top 10」之殊榮，此外依據航空數據公司OAG最新發布的《2018年準點綜合報告》，日本航空公司獲得2017年超大型航空公司類別準點率第一名的殊榮。

繼2016年招募活動之後，決定再次在台徵才，擴大台籍空服員編制，報考日期自即日起...
繼2016年招募活動之後，決定再次在台徵才，擴大台籍空服員編制，報考日期自即日起至2018年4月27日止，面試分三階段進行。　圖／日本航空提供
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