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賣上海星巴克 統一超總座：影響比預期少

2018-03-20 15:22中央社 台北20日電

統一超商去年處分上海星巴克股權，總經理陳瑞堂今天表示，市場預期統一超獲利出現缺口，但今年1月、2月營運仍然有2位數成長，「不擔心獲利缺口，影響比預期少很多」。

統一超去年處分上海星巴克股權，交易金額為新台幣252.52億元，處分利益210.71億元，同時，統一超去年向美國收購台灣統一星巴克股權，交易為金額54.23億元，台灣星巴克成為統一集團100%轉投資公司。

統一超今天舉行年度媒體記者會，陳瑞堂表示，統一超去年稅後淨利達到310.2億元，排除星巴克股權交易因素，獲利仍達到約100億元，每股盈餘也超過10元，本業表現亮眼，同時觀察今年1月、2月營運仍然有2位數成長，「不擔心獲利缺口，影響比預期少很多」，首季財報也預期會有不錯成果。

陳瑞堂表示，去年在整體外在環境具很大挑戰下，還能創造新高紀錄，主要有三大原因，第一、TK(單品管理)、第二、比較法（比較同性質各店表現表現）、第三、持續優化基礎元素，以此累積能量，統一超已連續5年繳出成長成績單，未來會持續落實3大方向，期許能比去年表現更亮麗。

展望海外事業，今年7-Eleven在菲律賓展店會達到2600店，接下來在菲律賓「單店獲利提升」則是重點，中國大陸浙江、杭州、寧波預期都將有好的表現，希望持續提升單店獲利，才能達到好的規模效益。

陳瑞堂也表示，處分非核心事業後，將重新啟動評估機制，若有適當機會也不排除投資，目前在中國大陸事業，已達到品牌集中與地區集中的策略原則。

他也談到，統一超在關係企業的展開基本模式，會以「本業強化型」為主，例如垂直整合物流、資訊等，他坦言，過去在餐飲連鎖的表現不理想，未來仍是會維持加強本業的路線。

統一超近期針對加盟主提高分潤比例與補貼，陳瑞堂預估，一年將增加4億元、5億元的預算，也達到效果，去年加盟續約率近9成，創10年新高，加盟占比89%、獲利都達到歷史新高。

星巴克菲律賓

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