詩人洛夫19日辭世 享壽91

2018-03-19 19:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



被稱為「詩魔」的詩人洛夫19日辭世，享壽91歲。文化部長鄭麗君表示，洛夫是台灣現代詩的領航人，其語言表現與技巧實驗，對於台灣現代詩的發展影響深遠，文化部將呈請總統明令褒揚。

洛夫，本名莫洛夫，1928年生。淡江大學英文系畢業。曾任海軍編譯官、英文祕書、東吳大學講師、亞盟總會專門委員及中國華僑大學、廣西民族大學客座教授。

1954年與張默、瘂弦組成「創世紀」詩社，發行同名詩刊，與「藍星」、「現代詩」三足鼎立，打造跨越60年的現代詩發表基地，也成為華人現代詩壇的傳奇。

1969年發起組成「詩宗社」。1996年移居加拿大溫哥華，專事寫作。2011年他獲選為台灣當代十大詩人之首，2016返台。

洛夫是截至目前為止在現代詩領域中，被評論專書及學術論文討論最多的詩人。

洛夫創作文類以詩為主，兼及散文、評論和翻譯。他的詩作早期受存在主義與超現實主義的啟迪，意象繁複濃烈，節奏明快多變，語言奇詭冷肅。後期詩風蛻變，作品表現手法魔幻，因而被稱為「詩魔」。

近年來，他的詩風由「魔」入「禪」，以凝練駕馭繁蕪，通過詩，將西方超現實主義與東方禪宗思想貫通，開闢嶄新境界。代表作包括《靈河》、《外外集》、《詩人之鏡》、《時間之傷》、《漂木》、《因為風的緣故》、《魔歌》等，作品被譯成英、法、日、韓、荷蘭、瑞典等語文。