熱塑性聚氨酯 國際化工大廠拚新應用

2018-03-19 14:35 中央社 台北19日電



國際化工大廠巴斯夫推出熱塑性聚氨酯（TPU）全新應用，另一化工大廠科思創推出由TPU、連續碳纖或玻纖與聚碳酸酯製成的複合材料。

科思創新聞稿指出，聚碳酸酯取代金屬、玻璃等常規材料，並在許多要求輕、堅固、美觀的應用中證明其優勢。產品被應用於筆記型電腦外殼、汽車內飾、車頭燈、全景天窗和醫療器械等應用中。

科思創表示，連續纖維增強熱塑性複合材料（CFRTP）是新型輕量美觀高強度材料，已引起眾多客戶和產業界的關注，為將來進行商業化生產，將位於德國巴伐利亞州的馬爾克特比巴爾特鎮工廠，開發成高科技材料的生產基地。

巴斯夫新聞稿指出，熱塑性聚氨酯新產品已透過中國電動汽車充電纜線國家標準審查的纜線，利用出眾的耐磨性、機械強度、靈活性及耐化學性，延長電動車充電纜線的使用壽命，確保電動車充電更穩定安全。

巴斯夫說，在敏感性應用的醫療領域，新產品為更多病患加強安全與健康保障。例如，在用於心臟手術的氧氣製造機中，利用熱塑性聚氨酯薄膜製成的中空纖維，與小型聚氨酯系統末端相連，構建起一個牢固的支架，確保血液獲得精準供氧。

巴斯夫強調，熱塑性聚氨酯材料幾乎不產生靜電，不會對手術造成阻礙。由於材料的特性，可安全地生產厚度僅為70微米的超高精度纖維。