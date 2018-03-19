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社群網站網購境外商品 2017消費爭議案近千件

2018-03-19 11:30經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

消保處今天表示，根據統計2017年消費者經由社群網站（臉書及LINE）廣告，以「貨到付款」方式網購境外商品，因賣家位於境外而無法有效處理的消費爭議案，有986件。為此，消保處消保官特別至國內四大運輸業者的境外貨物處理場所進行實地查核，查核結果發現雖全部合格，但消保處仍提醒消費者，網購境外商品一定要慎選賣家，發生爭議時也應及時處理。

消保處日前指派消保官會同公路總局，至國內宅配通、統一速達、新竹物流及嘉里大榮，四大運輸業者的境外貨物處理場所進行實地查核，查核內容包括「貨物託運單有無依規定記載」及「運輸業有無協助處理消費爭議」。

消保處指出，貨物商品託運單部分，共29件，記載內容全部合格，其中 宅配通有5件託運單，託運人同為1家（由託運人彙裝境外同一網站之商品，交運至各地消費者）。另，統一速達、新竹物流及嘉里大榮，共查核24件商品的託運單，也全部符合規定。

此外，在協助消費者處理爭議部分，消保處查核發現，統一速達與託運人訂有處理消費爭議的約定，新竹物流及嘉里大榮則以通知託運人方式，協助處理退貨退款，宅配通則僅送貨未經手貨款，且去年986件的申訴案件中，也並無宅配通。

消保處表示，此次為處理消費者以「貨到付款」方式網購境外商品而衍生的消費爭議，指派消保官會同公路總局，至國內四大業者實地查核29件託運單，業者均落實「運輸業管理規則」第118條規定，正確記載託運人相關資料（1.姓名2.詳細住址3.電話），並協助消費者處理相關爭議，讓消費者能夠即時向託運人請求暫緩將款項支付境外業者，以減少損失，未來消保處仍會持續要求主管機關公路總局督促國內運輸業者。

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