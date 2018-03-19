國產署再標地上權 詢問度高

2018-03-19 06:01 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



國產署今天將公告推出今年第一批7宗招標設定地上權案，5月14日開標，其中台北市2宗、高雄市3宗、台中市、彰化縣各1宗，面積2.9公頃，權利金底價高達新台幣30億元，規模之大近期少見。

國產署官員表示，近期地上權產品的詢問度很高，除了建商及壽險業者，包括想蓋牙醫診所、坐月子中心或企業總部的企業，都對地上權產品有興趣。地上權產品價格低、使用期長，國產署並未對地上權的使用方式進行限制，得標廠商可自行利用，加上公告地價漲太快的問題解決，市場接受度似乎也愈來愈高。

國產署官員表示，本次招標標的屬於精華區的大面積土地，其中1宗位於台北市大安區的國防部營改基金土地，為首次公告招標，面積1160平方公尺，鄰近華視大樓、松山文創園區、捷運國父紀念館站，生活機能良好。

至於位於台北市中正區面臨杭州北路的國有地，由台鐵與國產署分別持有，面積更大，達2500平方公尺，近華山文創園區，距離捷運善導寺站也僅300公尺，去年首度招標時，權利金底價為19億元，本次招標權利金調降，因此已有壽險業、建設公司等廠商來詢問，也有廠商想標來做企業總部。

此外，台中市與高雄市也分別有1宗為首次公開招標。台中市梧棲區土地面積達1公頃，近台中港關聯工業區與國道3號沙鹿交流道，交通便利；高雄市鳳山區土地鄰近高雄市區鐵路地下化的鳳山車站專用區，未來周邊商業發展可期。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，政府為搶救地上權能順利標出，已採降地租策略，由完全隨公告地價浮動機制，改為部分固定、部分浮動，此外，還加碼降低權利金底價，提供使用存續達70年，創造出低於市場行情來吸引投資者。

因此，地上權區位坐落在建築開發地稀少的舊市區中，擁有完善的食衣住行機能，若能規劃符合市場需求的居住或商用服務使用，對區域發展將有加乘的效果。

房地持有稅105年「一次漲足」，打亂建商投資規劃，不少地上權得標業者提出解約申請，爭議很多。官員表示，針對105年地價稅的問題，國產以已建立「仲裁機制」，避免司法爭訟。不過，可能因為106年公告地價調降，目前並沒有得標業者申請仲裁。