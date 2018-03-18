親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
期貨專區
房市情報

國內天車界老字號正五傑機械 與大陸中聯重科結盟

2018-03-18 21:43經濟日報 記者宋健生╱即時報導

國內天車界老字號的正五傑機械，今（17）日與大陸中聯重科簽約結盟，成為中聯重科台灣移動式吊車業務總代理，中聯重科研製全球起重能力最大的2,000噸級起重機「ZOOMLION」，也將正式進軍台灣市場。

今天的簽約儀式，由正五傑機械董事長張普朝與中聯香港公司總經理曾律銘主持。中聯重科主要從事工程機械、農業機械等高新技術裝備的研發製造廠商，目前在中國大陸擁有14大製造園區，在國際則擁有義大利德國、印度、巴西、俄羅斯等五大製造工業園區，產品銷售中東、非洲、東南亞及歐美等市場

集團成功研製出全球起重能力最大的2,000噸全地面起重機、全球最長的101米碳纖維臂架混凝土泵車、最大水準臂上回轉自升式塔式起重機，以及最高的登高平台消防車、中國首台3,200噸級履帶式起重機等世界標竿性產品。

據了解，中聯成立50年來，先後併購了英國保路捷、義大利CIFA、德國M-tec、荷蘭Raxtar、義大利Ladurner等公司。成為大陸工程機械國際化的先行者。其中，CIFA為世界第三大混凝土機械製造商。

總部位於台中工業區的正五傑機械，是國內天車界的老字號，也是中部第一家取得天車型式認證的公司，產品行銷世界各國。

正五傑機械董事長張普朝（右）與中聯重科香港公司總經理曾律銘（左）簽約結盟，約，中...
正五傑機械董事長張普朝（右）與中聯重科香港公司總經理曾律銘（左）簽約結盟，約，中聯重科研製全球起重能力最大的2,000噸起重機「ZOOMLION」，將正式進軍台灣市場。記者宋健生／攝影
分享

義大利重機德國
我的老天額 可以雙人出國去東京 因為______________同行免費送！

相關新聞

推動「共享車位」 4大困境待解套

2018-03-18 00:30

其祥星馬擴版圖 今年展翅

2018-03-18 13:52

法人觀點╱品牌雞肉 大成、卜蜂也看旺

2018-03-18 13:52

人道有機 「其祥」養出莫札特金雞

2018-03-18 13:52

致勝心法／一流的人才 創新的本錢

2018-03-18 02:52

長榮集團20日媒體春酒 將談今年展望

2018-03-18 00:25

柯拔希 將續掌機械公會

2018-03-18 00:25

「共享車位」卡稅率？ 財部：將全盤研議

2018-03-18 00:25

建商、代銷跨界 搶當飯店大亨

2018-03-18 00:19

高雄港貨櫃排名 掉到全球第15大

2018-03-18 00:10

食品進軍印尼 八個準備不能少

2018-03-18 00:10

大馬食力堅強 健康訴求有賣點

2018-03-18 00:10

越南電商萌芽 卡位戰開打

2018-03-18 00:10

創業新星／新穎生醫 帶你遠離洗腎危機

2018-03-18 00:02

從衛生紙搶購潮 看2018年房市的多與空

2018-03-16 08:40

歐盟對大陸電動自行車反傾銷 台廠受惠

2018-03-16 00:26

電動自行車雙雄擁優勢 搶進新興市場

2018-03-16 00:26

電動自行車 迎快速成長期

2018-03-16 00:26

「瓶蓋王」宏全做對三件事 用獅子軍團狂掃中國、非洲

2018-03-15 11:00

全台66%住宅未投保地震險！

2018-03-13 12:04

機械業實力強 隱形冠軍搖籃

2018-03-11 00:02

信義兩岸建案 衝200億

2018-03-10 01:46

從星巴克小店員到路易莎創辦人 他的豪賭創業路

2018-03-09 10:07

財產贈與受贈人男多於女 年紀愈小落差愈大

2018-03-09 06:04

房市風向球北台2月連3藍 建商代銷心寒

2018-03-08 12:35

從業務員到千億營收CEO 中國空調女總裁力拚拿下台灣市場

2018-03-08 10:55

Gogoro揪供應鏈 前進東協

2018-03-08 01:25

Gogoro執行長陸學森：打造新能源生態系

2018-03-08 01:25

癌藥包材 變抗皺聖品

2018-03-08 01:25

工研院技轉 設美妝新創

2018-03-08 01:25

PChome商店街止血 免運費門檻99元

2018-03-08 01:23

攻物業管理 富邦首度南下

2018-03-08 00:58

高捷商圈地上權 富邦得標

2018-03-08 00:58

中裕新藥／研發有成 提升台灣能見度

2018-03-08 00:40

中裕新藥／尹衍樑持股 市值翻20倍

2018-03-08 00:40

中裕新藥／十年磨一劍 翻轉宇昌印象

2018-03-08 00:40

中裕獲美國藥證 創四個第一

2018-03-08 00:40
看更多

熱門文章

核四債留電價 每度2.5元恐漲到4元？

2018-03-18 13:17

賴清德喊話換掉舊家電 節能省電40%

2018-03-18 15:03

高雄港貨櫃排名 掉到全球第15大

2018-03-18 00:10

力晶轉型晶圓代工 5年賺進485億元

2018-03-18 12:07

智慧城市展 引爆台廠商機

2018-03-18 00:17

磐石會喊話：台灣要更多台積電、大立光

2018-03-18 00:33

央行利率可能連七凍 預料不會跟進美升息腳步

2018-03-18 00:30

建商、代銷跨界 搶當飯店大亨

2018-03-18 00:19

推動「共享車位」 4大困境待解套

2018-03-18 00:30

中信銀海外獲利 占比衝五成

2018-03-18 00:14

川普鋼鋁稅 我派員赴美爭取豁免

2018-03-18 00:14

郭董支持、群創鳴槍 號召企業主共同節能減排

2018-03-18 10:50

Google啟動「智慧台灣」計畫

2018-03-18 00:25

中信金招募儲備幹部 外派年薪200萬

2018-03-18 00:14

磐石會新會長張經金：西進南進 不如精進

2018-03-18 00:23

創業新星／新穎生醫 帶你遠離洗腎危機

2018-03-18 00:02

法人觀點╱品牌雞肉 大成、卜蜂也看旺

2018-03-18 13:52

傳Arm切割陸業務 恐不利台廠

2018-03-17 23:46

磁吸210家廠商／「智慧城市」將登場 商機雙創新高

2018-03-18 00:37

長榮集團20日媒體春酒 將談今年展望

2018-03-18 00:25

台灣遊艇展2天9艘成交 交易額近3億

2018-03-17 23:59

中華電轉型 衝刺應用服務

2018-03-18 00:19

磐石會新會長 提出經濟3建言

2018-03-18 00:13

中華電組大聯盟 打造未來生活圈

2018-03-18 00:19

美是台最大出口國 川普課鋼鋁重稅影響大

2018-03-18 15:58

通膨升溫 長線投資人可趁淡季回補黃金

2018-03-18 16:02

鴻海FII說明會惹議 福邦證：提供合法協助

2018-03-18 12:56

匯市最前線／台幣短線盤整偏升

2018-03-18 00:26

未來市場表現 法人：觀察3指標

2018-03-18 15:46

致勝心法／一流的人才 創新的本錢

2018-03-18 02:52

2月失業率 估維持低檔

2018-03-18 00:37

美聯準會擬升息 投資等級公司債相對有利

2018-03-17 23:46

人道有機 「其祥」養出莫札特金雞

2018-03-18 13:52

加油且慢 國內汽、柴油19日起調降0.1元

2018-03-18 14:27

「共享車位」卡稅率？ 財部：將全盤研議

2018-03-18 00:25

越南電商萌芽 卡位戰開打

2018-03-18 00:10

其祥星馬擴版圖 今年展翅

2018-03-18 13:52

國際扶輪社3462地區首屆創區年會在台中盛大揭幕

2018-03-18 12:51

柯拔希 將續掌機械公會

2018-03-18 00:25

食品進軍印尼 八個準備不能少

2018-03-18 00:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top