國內天車界老字號正五傑機械 與大陸中聯重科結盟

2018-03-18 21:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



國內天車界老字號的正五傑機械，今（17）日與大陸中聯重科簽約結盟，成為中聯重科台灣移動式吊車業務總代理，中聯重科研製全球起重能力最大的2,000噸級起重機「ZOOMLION」，也將正式進軍台灣市場。

今天的簽約儀式，由正五傑機械董事長張普朝與中聯香港公司總經理曾律銘主持。中聯重科主要從事工程機械、農業機械等高新技術裝備的研發製造廠商，目前在中國大陸擁有14大製造園區，在國際則擁有義大利、德國、印度、巴西、俄羅斯等五大製造工業園區，產品銷售中東、非洲、東南亞及歐美等市場

集團成功研製出全球起重能力最大的2,000噸全地面起重機、全球最長的101米碳纖維臂架混凝土泵車、最大水準臂上回轉自升式塔式起重機，以及最高的登高平台消防車、中國首台3,200噸級履帶式起重機等世界標竿性產品。

據了解，中聯成立50年來，先後併購了英國保路捷、義大利CIFA、德國M-tec、荷蘭Raxtar、義大利Ladurner等公司。成為大陸工程機械國際化的先行者。其中，CIFA為世界第三大混凝土機械製造商。