致勝心法／一流的人才 創新的本錢

2018-03-18 02:52 經濟日報 曾錙翎



說到創業，除了機緣，還要找到優勢。對新穎來說，我們創業的前提就是「創新」，這也是公司名字的由來，因為「新穎」就是創新，換言之，沒有創新就不能叫做新穎，當然沒有創新也部會有創業這件事發生。

新穎生醫的英文名稱是Bio Preventive Medicine，顧名思義就是以生物標記分子診斷技術來達到「預防醫學」的目的。新穎生醫剛成立之初僅有英文名，後來，我將公司的定位創新予以轉化，以「新穎」作為公司名稱，也算是一種宣告。

創新才是致勝的關鍵，創新就像是「身在高處」，在頂尖的地方，空氣很新鮮，但本身需要有一定的實力，否則產品開發、國際溝通、專利撰寫都會遇到障礙。

新穎目前不到20個人，我們的國際夥伴都可以說是全球最頂尖的，對新穎而言機會也大，不過倒過來說，挑戰更大，因為新穎是台灣的公司，若要與國際競爭對手比拚，我們要更完整的傳遞公司的優勢給夥伴，須要花夠大的力氣去說服他人。

因此，創新這個詞聽起來很空泛，進一步說，大前提就是人才必須頂尖，要具備各方面的能力，且達到一定的水準，才能在國際上和對手一較長短。

以面對夥伴來說，新穎生醫從專利到全球臨床服務分析報告都是自己撰寫，由於對產品深入了解、對技術掌握度高，說明能力強，就能打入對方（夥伴）的心裡，只要抓住對方的眼球，就有很大的機會。

當年從工研院出來創業時，工研院鼓勵創業的風氣還沒形成，多是以技轉為主，或許也是因為我們團隊所開發的技術太領先，一般廠商根本無法承接，這也間接促成我們自行創業的契機。由於新穎擁有一流的人才，也才能做到創新、推廣創新、繼續創新，現在，新穎在推廣公司的技術時，不論是與多頂尖的合作夥伴洽談，我們都能說出新穎的東西「好在哪裡」，這也是創業的優勢所在。

（本文由新穎生醫董事長曾錙翎口述，記者黃文奇/整理）