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台灣遊艇展好威 三天吸金破2億元

2018-03-17 16:47經濟日報 記者黃文奇╱即時報導

2018年台灣國際遊艇展15日登場，迄今（17）日止，現場下單九艘，訂單金額破2億元。

「2018台灣國際遊艇展」今日舉辦媒體茶敘，由高雄市政府海洋局局長林英斌、外貿協會副秘書長林芳苗及台灣遊艇工業同業公會理事長龔俊豪，工同揭曉該展指標性成果：今日展覽才邁入第三日，現場已售出九艘遊艇，預計成交金額共2.37億元，初步的成績亮眼，後續商機令人期待。

貿協説，該展今年共有170家廠商參展，展出攤位高達1,000個，現場有65艘豪華遊艇展出，不論是展覽規模、展出船型及活動安排上，都令國內外業者驚豔。買主方面，共有來自全球近2,000位買主及代理商，預計將為高雄帶來6億元商機。

林芳苗表示，高雄擁有天然港灣及完善船舶設施，為遊艇產業最佳基地，展出首三日就有來自美國、日本、韓國、新加坡、菲律賓、澳洲、馬來西亞、加拿大等28國專業買主入場，為促進國內廠商與國際買主建立商機，特別安排一對一採購洽談會，現場洽談氣氛熱絡。

展場內交流氣氛熱絡，多家廠商現場成交。其中，嘉信遊艇現場售出BZ 54，BZ 66受到國內買主高度詢問，飛貓一號則引起新加坡及香港買主高度興趣；而嘉信推出的花火節及小琉球潛水包船2天1夜等遊艇相關行程也幾乎銷售一空。除此之外，強生遊艇已於展中成交兩艘70呎新船型遊艇，成交總金額上看550萬美元，更有許多國外買主詢問80呎至93呎豪華遊艇。

不僅如此，韓國、巴西、杜拜等多國知名遊艇代理商紛紛洽詢強生遊艇（Johnson Yacht）代理權；知名遊艇代理商奧莫爾遊艇亦獲得高度詢問，不僅有來自法國、德國、英國、越南、馬來西亞、新加坡、香港、瑞典等國家買主對於展場展出之 Jersey 30及 Axopar A24 遊艇表示高度興趣，更有來自台北、台中及高雄知名企業主也到場詢問。

此外，豐富展覽周邊活動也吸引大批民眾參與。昨日舉辦的遊艇國際專業論壇，幾乎場場滿座，演講內容涵括設計、市場面向及產業分析等面向，國內業者表示，對於產業交流及市場動向掌握相當有幫助，收穫頗豐。

台灣遊艇展現場展出大型遊艇，吸引國際買主的目光。 圖／貿協提供
台灣遊艇展現場展出大型遊艇，吸引國際買主的目光。 圖／貿協提供
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台灣遊艇展吸引許多國際買主，由台灣廠商親自向買家介紹台灣船舶生產的優勢。圖／貿協...
台灣遊艇展吸引許多國際買主，由台灣廠商親自向買家介紹台灣船舶生產的優勢。圖／貿協提供
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台灣遊艇展15日開幕，展到18日為止，每天來看遊艇的人絡繹不絕。圖／貿協提供
台灣遊艇展15日開幕，展到18日為止，每天來看遊艇的人絡繹不絕。圖／貿協提供
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