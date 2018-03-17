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MLB／胡智為遭下放3A 大聯盟春訓7台將剩2人

春季旅展開跑 燦星祭優惠拼了

2018-03-17 00:05經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

「2018台北國際春季旅展」3月16日開跑，參展的燦星旅遊副總經理廖肇陽表示，航空公司剛釋出第一波暑期機票，現在買暑期旅遊行程，不論團體或自由行，都會比接近暑假時便宜許多。預購東南亞行程可便宜5,000~8,000元，長程線更能便宜1萬元以上。

燦星推出的暑期旅遊商品「北海道五日遊」，原價30,900元起，旅展價只要27,900元。可欣賞米其林百萬函館夜景、可愛企鵝散步、鮮甜哈密瓜吃到飽，入住五星希爾頓度假村享受泡湯SPA森林浴。

「土耳其、特洛伊12天」原價54,900元，旅展特價51,900元，第二人優惠2,000元；「星動馬新五日」原價31,999元，旅展價29,999元；「香港珠海四日」原價26,900元起，旅展價24,900元，一次暢遊三樂園香港迪士尼、長隆野生動物園、海洋王國，12歲以下小孩免費。

燦星旅遊品牌公關吳品慧表示，現在買端午連休或暑期行程，因為機票尚未漲價，仍屬合理價位，若到5月才購買，機票已漲上去，整體團費也會跟著上揚。

舉例來說，現在買東南亞行程，可比接近暑期買便宜5,000元～8,000元；東南亞行程也會便宜3,000元到5,000元。

吳品慧指出，暑期旅遊行程以短天數的日韓為主，因為攜子女出遊的父母不見得足夠的假。國內旅遊也是暑期旅遊大宗，包括清境農場二天一夜、義大樂園及麗寶樂園都是受歡迎的行程。

吳品慧強調，許多燦星旅遊的行程，不收小費、沒有購物團、房間可升等到五星旗飯店、12歲以下小孩免費，優惠相當超值。

燦星旅遊於春季旅展推出的優惠商品。記者韓化宇／攝影
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春季旅展開跑，燦星攤位前擠滿搶優惠的民眾。記者韓化宇／攝影
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