四維航多角經營 轉投資綠舞飯店開幕

2018-03-17 00:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



四維航運近年來成功整合旗下資源，全力進軍飯店產業，積極創造市場差異性與獨特性，並提供旅客更全面性、充滿樂趣的旅遊新體驗！全力拓展「全宜蘭、全客層、新旅遊」的業界新定位，首度以日式造景庭園與航海行程，打造全新「宜蘭綠舞國際觀光飯店」，於3月16日正式開幕。

為歡慶開幕宜蘭綠舞觀光飯店為展現「日式庭園 寧靜高雅」的品牌個性，特別編了一套「日本三線弦樂器演出」與「兒童芭蕾舞表演」，於今日(3/16)飯店中庭舉辦。

此外，現場設計了一個高達三米的巨型登機入口，展現出到日本即可一秒到日本的驚喜感，以表演展現宜蘭綠舞觀光飯店餐飲、住房和園區三大的最獨具之特色；此外，兒童舞者們代表著綠舞的小女孩品牌特色，以芭蕾舞蹈，向大家放送驚喜Say Hello。

「宜蘭綠舞國際觀光飯店」位處於宜蘭五結鄉，建築包括日式展演廳、美術館、綠舞湖，座落近於宜蘭縣中心，距離羅東轉運站僅需15分鐘車程，鄰近羅東夜市、冬山河及宜蘭各大都會區極具便捷交通優勢，是五結第一家五星等級的品牌飯店。

綠舞更擁有絕佳的景點、位置的交通優勢，更擁有遊艇綠舞1號，提供貴賓航海行程，因此也相當看好開幕後營運表現，預計年底可達6成住房率，將綠舞增添新佈局並帶動整體營收動能。