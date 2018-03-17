親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
期貨專區
房市情報

土地爭議 新光家族內鬨延燒

2018-03-17 01:23經濟日報 記者高行／台北報導

新光集團家族內鬨持續延燒，新光紡織前（15）日的董事會中，新光金董事長吳東進以新紡董事身分，提案擬擴建新光醫院，希望新紡出售鄰接新光醫院的1.5萬坪土地，會上與姪兒、新紡董座吳昕恩多次言語交鋒，最後提案仍被擋下。

據了解，在前日的董事會上，吳東進因為是關係人身份無法投票，吳昕恩兄弟這一派在表決中以4:1的優勢，再度強勢擋下伯父提案。

吳東進在董事會表示，新光醫院有醫療用地需求，再度希望新紡能先行鑑價以利日後討論，無奈新紡就是不願鑑價。由現場雙方互槓場面難看，達成共識可說遙遙無期。

經濟日報提供
經濟日報提供
分享

吳東進和吳昕恩伯姪間，近年為了新紡賣地案早就鬧翻，這塊近1.5萬坪的土地緊鄰士林新光醫院，為新紡子公司新光資產所有，被視為黃金地段，市價每坪至少一百萬元起跳，市值遠超過150億元。

吳東進近年來心繫新光醫院發展，擬耗資60億元，興建占地約7,500坪的新醫療大樓，因此一直希望能和吳昕恩、吳昕紘二兄弟協調該塊土地交換、買賣及共同開發，他甚至抬出吳家兄弟父親吳東賢，指早年就已吳東賢談好，二兄弟不該違背父意拒絕合作。

不過，新紡吳家兄弟接班後，對吳東進一直下指導棋不為然，身為第三代的兄弟兩早想獨當一面，也因此在該塊土地的處理上，除否認父親曾和伯父有過協議外，還強調經評估後較適合「養地」為由無意開發。

新光金投票
我的老天額 可以雙人出國去東京 因為______________同行免費送！

相關新聞

從衛生紙搶購潮 看2018年房市的多與空

2018-03-16 08:40

新光家族內鬨 吳昕恩批吳東進缺乏誠信

2018-03-17 01:24

財經觀點／觀光黃金結構 行銷找對客層

2018-03-17 00:14

東元推出可攜式振動診斷儀 大陸媒體喻為台灣黑技術

2018-03-16 21:25

全國電冷氣早鳥優惠開跑 目標銷售13萬台年增1萬台

2018-03-16 21:25

看好房市 2018年交易量挑戰30萬棟？

2018-03-16 20:15

酷航6月開柏林航線 促銷價單程8,000元有找

2018-03-16 15:08

遠航福州廈門免費託運行李增為30公斤

2018-03-16 11:51

米其林熱潮 商仲：高檔餐飲加值零售物業

2018-03-16 11:23

一字頭吸睛 台中首購市場開春火熱

2018-03-16 09:22

攜手日商 台塑化搶殺菌商機

2018-03-16 01:45

林弘男回鍋接中鋼…半年後面臨退休

2018-03-16 01:45

中鋼拚競爭力 兩路進擊

2018-03-16 01:45

網商決賽 美德向邦奪冠

2018-03-16 01:44

今年生醫投資 科技部訂550億目標

2018-03-16 01:27

吸引生醫股留台…得給紅蘿蔔

2018-03-16 01:27

上市成本高 生醫業者須精算

2018-03-16 01:27

生醫赴港掛牌 法人：喜康跑第一棒

2018-03-16 01:27

工研院ESL新技術 大廠採用

2018-03-16 00:35

遠傳揪伴 強攻智慧照護

2018-03-16 00:35

台灣國際遊艇展火熱 170廠商參展

2018-03-16 00:35

共享共利...房仲產業新潮流

2018-03-16 00:35

安永會計師事務所 傅文芳7月升任所長

2018-03-16 00:35

港務公司培育風能人才

2018-03-16 00:35

房仲攻電商 跨品牌聯賣

2018-03-16 00:35

歐盟對大陸電動自行車反傾銷 台廠受惠

2018-03-16 00:26

電動自行車雙雄擁優勢 搶進新興市場

2018-03-16 00:26

電動自行車 迎快速成長期

2018-03-16 00:26

會計師看時事／企業資訊系統健檢 四面向革新

2018-03-16 00:03

趨勢觀察／米其林餐廳 帶動正向循環

2018-03-16 00:03

創新思維／傳統創新融合 重塑品牌精神

2018-03-16 00:03

管理錦囊／董明珠鐵血管理 帶幹部入營集訓

2018-03-16 00:03

「瓶蓋王」宏全做對三件事 用獅子軍團狂掃中國、非洲

2018-03-15 11:00

全台66%住宅未投保地震險！

2018-03-13 12:04

機械業實力強 隱形冠軍搖籃

2018-03-11 00:02

信義兩岸建案 衝200億

2018-03-10 01:46

從星巴克小店員到路易莎創辦人 他的豪賭創業路

2018-03-09 10:07

財產贈與受贈人男多於女 年紀愈小落差愈大

2018-03-09 06:04

房市風向球北台2月連3藍 建商代銷心寒

2018-03-08 12:35
看更多

熱門文章

新光金控發布重大人事 副董事長李紀珠免兼總經理

2018-03-16 21:53

電價審議會拍板 4月起電價調漲3%

2018-03-16 17:35

新光金副董李紀珠：未來重點放在更大的策略規劃

2018-03-16 22:12

下月電價將漲3% 民生用電擴至500度內不調整

2018-03-16 17:45

楊金龍鬆口？央行忙澄清：依法行政 新台幣無改版迫切性

2018-03-16 12:39

一字頭吸睛 台中首購市場開春火熱

2018-03-16 09:22

【即時短評】請問政府，500度以下用戶就不用節電了嗎？

2018-03-16 22:42

減少電價調漲影響 住宅500度以下用電不調整

2018-03-16 17:53

酷航6月開柏林航線 促銷價單程8,000元有找

2018-03-16 15:08

82%小商家電價凍漲 龔明鑫：再說因此漲價就不合理

2018-03-16 19:00

蝦米！理賠是機器人審的？

2018-03-16 14:38

鐿鈦科技投資8.5億元 進駐中科園區

2018-03-16 12:05

電價審會議宣布 電費將調漲3%

2018-03-16 18:11

高雄房價 左營公寓年跌21％

2018-03-16 11:34

核四燃料棒運回美國 原能會：嚴格檢查

2018-03-16 16:02

群聯去年獲利創新高 每股純益29.23元

2018-03-16 17:15

你是保險三沒族嗎？

2018-03-16 14:38

電價審議會今舉行 維持物價vs以價制量

2018-03-16 06:14

新台幣升轉貶3.1分 熱錢續測試央行底線

2018-03-16 17:58

漲電價引發通膨？ 學者：通膨趨勢最重要看二個

2018-03-16 21:05

川普經濟大將閃辭 星展：中美貿易戰不無可能

2018-03-16 15:31

政府送大禮 經濟部今宣布放寬到住宅500度以下不漲電價

2018-03-16 18:41

中美貿易戰 星展集團：人民幣弱勢匯率也是可能選項

2018-03-16 21:06

家戶用電千度 新電價每月估漲72元

2018-03-16 22:23

代銷公會：房地合一稅應降到10％以下

2018-03-16 09:40

新台幣29.200元兌1美元 平盤開出

2018-03-16 09:18

花蓮震災重建 台積電募捐5,741萬元

2018-03-16 14:54

新台幣午盤升3.1分 暫收29.169元

2018-03-16 12:14

廉航降價拼了！酷航飛柏林只要8,000元

2018-03-16 16:24

東元推出可攜式振動診斷儀 大陸媒體喻為台灣黑技術

2018-03-16 21:25

群創號召企業抗空污 專家提議提高空汙費

2018-03-16 10:15

3月16日重要財經行事曆

2018-03-16 08:09

台積電募5741萬 助花蓮震災重建家園

2018-03-16 16:06

傅文芳7月1日起 接任安永聯合會計師事務所所長

2018-03-16 18:14

愛立信何可申：2019年全球將有多種5G終端面世

2018-03-16 12:47

遠航福州廈門免費託運行李增為30公斤

2018-03-16 11:51

米其林熱潮 商仲：高檔餐飲加值零售物業

2018-03-16 11:23

看好房市 2018年交易量挑戰30萬棟？

2018-03-16 20:15

拉尾盤 台指期守住11000點

2018-03-16 14:27

新電價出爐 審議會砍台電提報成本逾230億

2018-03-16 21:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top