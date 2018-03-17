土地爭議 新光家族內鬨延燒

2018-03-17 01:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高行 ／台北報導



新光集團家族內鬨持續延燒，新光紡織前（15）日的董事會中，新光金董事長吳東進以新紡董事身分，提案擬擴建新光醫院，希望新紡出售鄰接新光醫院的1.5萬坪土地，會上與姪兒、新紡董座吳昕恩多次言語交鋒，最後提案仍被擋下。

據了解，在前日的董事會上，吳東進因為是關係人身份無法投票，吳昕恩兄弟這一派在表決中以4:1的優勢，再度強勢擋下伯父提案。

吳東進在董事會表示，新光醫院有醫療用地需求，再度希望新紡能先行鑑價以利日後討論，無奈新紡就是不願鑑價。由現場雙方互槓場面難看，達成共識可說遙遙無期。

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吳東進和吳昕恩伯姪間，近年為了新紡賣地案早就鬧翻，這塊近1.5萬坪的土地緊鄰士林新光醫院，為新紡子公司新光資產所有，被視為黃金地段，市價每坪至少一百萬元起跳，市值遠超過150億元。

吳東進近年來心繫新光醫院發展，擬耗資60億元，興建占地約7,500坪的新醫療大樓，因此一直希望能和吳昕恩、吳昕紘二兄弟協調該塊土地交換、買賣及共同開發，他甚至抬出吳家兄弟父親吳東賢，指早年就已吳東賢談好，二兄弟不該違背父意拒絕合作。

不過，新紡吳家兄弟接班後，對吳東進一直下指導棋不為然，身為第三代的兄弟兩早想獨當一面，也因此在該塊土地的處理上，除否認父親曾和伯父有過協議外，還強調經評估後較適合「養地」為由無意開發。