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看好房市 2018年交易量挑戰30萬棟？

2018-03-16 20:15聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄市不動產開發商業同業公會今天下午辦會員代表大會，理事長張永義說今年房市交易量可望延續去年買氣，預估成長5%到10%。

張永義說，受到房地合一稅實施和地價稅及房屋稅高漲影燴，2016年全台移轉棟僅24.5萬棟創新低，全台房屋市場價穩量縮全到基本面，去年全台房屋買賣移轉脫離谷底達27萬棟，2018年交易量可望延續去年買氣，要挑戰30萬棟的目標。

張永義說，房市交易有三大變數，包括利息調升、全球經濟變動及餘屋去化等原因，去年感覺政府不再打房，高雄房市價格回溫，推案量也增加，尤其小宅當道，買氣回升。

根據高雄市不動產開發商業同業公會統計去年會員推案量是5254戶，比105年5409戶減少155戶， 大樓去年4891戶，比105年5165戶減少5.3%。透天住宅363戶，比105年244戶增加48.77%。張永義認為，大樓減少，透天建築微幅成長的樣態，表示市場呈現價穩量縮的現象。

今年高雄市1到2月推案戶數1117戶，比去年戶數567戶增加1076戶，戶數加97%，張永義提醒會員，今年預售量大增，尤以小坪數供給量持續增加中，建議仍要保守踏實，以免造成供給失衡問題。

高雄市不動產開發商業同業公會理事長張永義說今年房市交易量可望延續去年買氣，預估成...
高雄市不動產開發商業同業公會理事長張永義說今年房市交易量可望延續去年買氣，預估成長5%到10%。記者謝梅芬／攝影
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高雄市不動產開發商業同業公會理事長張永義說今年房市交易量可望延續去年買氣，預估成...
高雄市不動產開發商業同業公會理事長張永義說今年房市交易量可望延續去年買氣，預估成長5%到10%。記者謝梅芬／攝影
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