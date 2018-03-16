看好房市 2018年交易量挑戰30萬棟？

2018-03-16 20:15 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市不動產開發商業同業公會今天下午辦會員代表大會，理事長張永義說今年房市交易量可望延續去年買氣，預估成長5%到10%。

張永義說，受到房地合一稅實施和地價稅及房屋稅高漲影燴，2016年全台移轉棟僅24.5萬棟創新低，全台房屋市場價穩量縮全到基本面，去年全台房屋買賣移轉脫離谷底達27萬棟，2018年交易量可望延續去年買氣，要挑戰30萬棟的目標。

張永義說，房市交易有三大變數，包括利息調升、全球經濟變動及餘屋去化等原因，去年感覺政府不再打房，高雄房市價格回溫，推案量也增加，尤其小宅當道，買氣回升。

根據高雄市不動產開發商業同業公會統計去年會員推案量是5254戶，比105年5409戶減少155戶， 大樓去年4891戶，比105年5165戶減少5.3%。透天住宅363戶，比105年244戶增加48.77%。張永義認為，大樓減少，透天建築微幅成長的樣態，表示市場呈現價穩量縮的現象。