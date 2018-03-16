漢來美食去年受惠展店效益 EPS 7.47元

2018-03-16 15:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



漢來美食（1268）今（16）日公布去年營收33.43億元，稅後純益約2.65億元，年增率5.6%，每股稅後純益（EPS）7.47元，主要受惠於展店效益。

漢來美食表示，去年第4季在台中、台南陸續開出漢來上海湯包、漢來軒粵菜、漢來蔬食及名人坊等共四個品牌五家分店，為集團營運再添柴火，EPS達7.47元，較前年7.3元成長了0.17元。

今年第1季雖然國內景氣未見好轉，但漢來美食依然穩健攀頂，在展店及節慶商機等動能挹注下，今年累計前兩個月營收7.01億元，又創新高，年增5.6%。

漢來美食集中在五星級飯店及百貨購物中心開設直營店，繼上海萬科購物廣場開幕的上海漢來海港七寶店及上海漢來軒兩家餐廳採取受託經營管理方式後，今年將與泰國CP Group合作，採合資方式於曼谷開出集團第10家漢來海港餐廳（目前台灣七家、西安ㄧ家、上海ㄧ家），將大型自助餐經營經驗複製到泰國。

漢來海港餐廳是漢來美食旗下吸客力最強大的品牌，台北兩店自開幕以來仍一位難求，因此除了泰國合資案之外，漢來海港餐廳今年將再積極布局，全新概念的第三代漢來海港已在蘊釀中。

去年加入展店行列的「漢來軒粵菜」、「漢來上海湯包」及「名人坊」去年第1季表現不俗，尤其是名人坊台中店和台南店開幕以來口碑和業績同步成長，今年3月也並未因春節聚餐潮退燒後下滑，仍向上攀升。漢來美食總經理林淑婷透露，名人坊及漢來上海湯包今年亦將努力持續拓展分店。

此外，漢來軒粵菜是漢來美食集團在上海萬科購物廣場紅回台灣的新品牌，雖然採取受託經營管理模式，但從菜品設計、主廚及外場主管都由漢來美食主導，開店至今展現帶動客源實力及營收佳績，去年10月開出台中店。

林淑婷指出，展望未來漢來美食品牌策略，將針對市場主流的餐飲業態自建品牌或代理國際品牌，以達到增加品牌廣度的目的，為未來業績增添新動能。漢來美食今日股價收143.5元，上漲5.5元。