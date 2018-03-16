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台南國華街再登日雜誌封面 網友直呼「可愛想買」

從衛生紙搶購潮 看2018年房市的多與空

2018-03-16 08:40聯合新聞網 理財周刊

高雄房市去年價跌量增，讓利洪流洶湧。記者林政鋒攝影 林政鋒
高雄房市去年價跌量增，讓利洪流洶湧。記者林政鋒攝影 林政鋒
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