格力來台推出聲控智能空調 變頻冷暖機銷量拚倍增

2018-03-15 23:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



台灣格力總經理吳興智表示，今年起會大幅增加廣宣加強市場知名度，除了家用新機種上市

，也要搶攻商用市場，預計2018年總銷量將大幅成長市占預期倍增。

因應智慧家電的潮流，台北電器空調3C影音大展16日在世貿一館登場，格力特別來台推出聲控智能空調，可以用語音操控。直立式的主機，氣派大方，可用於客廳8至12坪使用。

格力電器2013年進軍台灣市場。吳興智指出，目前台灣消費者對格力電器品牌的熟悉度偏低

，對大陸品牌接受度還有很多成長空間，在過去的五年中，銷售策略以通路為主，先後帶領二千人次的台灣經銷商前往珠海參訪格力無人智慧工廠，見識格力的機器人實驗室及生產線水準。

看好商用空調市場的爆發力，台灣格力去年底宣布進軍商用空調市場。商用以GMV5多聯機組及大型冰水機組為主；家用空調主打業界最薄、機身厚度只有17公分的頂級旗艦機。互相拉抬家用商用品牌聲勢，預計2018年空調總銷量將大幅成長。

為讓消費者對格力品牌有信心，台灣格力提供家用空調全機3年保固，變頻主機板7年保固，變頻壓縮機10年保固，讓消費者購買格力空調在使用上無後顧之憂。

格力電器1991年在珠海成立，目前是全球最大集研發、生產、銷售、服務於一體的專業化空調企業，1995年躍升為中國大陸空調品牌銷量冠軍。在全球擁有11大生產基地，產品遍及全球160多個國家和地區。每年家用空調年產銷量達六千萬套，商用空調達550萬套，全球三分之一的家用空調由格力製造，受到超過3億戶消費家庭的肯定。