Nespresso 推出全新咖啡機在台上市

2018-03-15 23:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



瑞士頂級咖啡品牌 Nespresso 於2018獻上全新膠囊咖啡機Expert。Nespresso表示， Expert膠囊咖啡機除了提供極致濃縮咖啡、濃縮咖啡、大杯咖啡外，更因應台灣消費者晨間飲用大杯美式咖啡的習慣，首度推出全新的美式咖啡食譜選項，結合貼心的三段式水溫設定與藍芽智能科技，一鍵調頻咖啡風味，觸發生活靈感、玩味生活藝術。

Nespresso自1986年創立以來，不斷提供消費者創新、專屬的咖啡體驗，每年Nespresso咖啡大師走訪全世界的咖啡產區只為將當地的風土與氣息封存至100%可回收的鋁製膠囊；而獨具設計、品味的膠囊咖啡機，除了能完美萃取擁有豐富油沫的義式濃縮咖啡，從溫度到杯量的所有細節都可以依照偏好的口味自由調整也為您的居家生活藝術增添品味、創造風格。

Nespresso指出，致力於提供會員和全球的咖啡愛好者們獨特、創新的咖啡體驗，因著這樣的使命，新推出全新的膠囊咖啡機Nespresso Expert。

Nespresso Expert 此次創新的設計具備4款咖啡食譜，包含極致濃縮咖啡(Ristretto)、濃縮咖啡(Espresso)、大杯咖啡(Lungo)以及美式咖啡(Americano)。消費者不僅可利用其純出熱水口功能與設定的咖啡食譜做多元搭配，還可依照自己的喜好選擇三種不同水溫，滿足自己及家人的咖啡飲品喜好。