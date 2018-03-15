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陽明輕放台大刁難 教部被糾正 台大學者：幹得好　

合庫銀看好南部大戶實力 發卡主打旅遊回饋

2018-03-15 22:59經濟日報 記者夏淑賢╱即時報導

合庫金控（5880）旗下合庫銀行看好南部貴賓大戶的消費實力，與高雄市第三信用合作社合作，發行高雄三信聯名卡，除了高現金回饋率之外，其他包括機場貴賓室、高額旅遊平安險、高鐵升等商務車廂等旅遊相關優惠，也是重點，希望藉此吸引南部大戶多刷卡

合庫銀發行高雄三信聯名卡，除提供全新戶首刷禮，刷卡金額滿2,999元，即可獲得300元刷卡金外，全卡友並享有消費現金回饋國內0.5%、國外1.5%的優惠，且回饋金額無上限，其他還有機場貴賓室服務、國際機場停車、24小時道路救援、市區停車、高額旅遊平安險、高鐵升等商務車廂等優惠。

合庫金刷卡機場

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