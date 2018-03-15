晟德招兵買馬 打造生技人力儲備銀行

2018-03-15 21:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



晟德大藥廠（4123）15日宣布，2018年晟德人才培訓營正式啟動，將前進十所大專院校的校園巡迴說明會，旗下釋出晟德、玉晟管顧及順藥等五家公司，多項領域實習職缺。晟德表示，未來該公司「不只做生技工業銀行，也做人力儲備銀行」。

晟德藥業集團是台灣最具指標性的生技旗艦集團，其轉投資企業包含生技創投、新藥研發、高階醫材與大健康事業等多元領域，業務範圍涵蓋藥品開發完整價值鏈。

晟德表示，此次人才培訓營不僅開放專業背景出身的「醫藥學系」、「生命科學與生物」和「化學系」學生報名，同時也招收對生技產業有興趣的「商管學系」、「公共行政」及「科學管理」等非相關科系大學或碩士生，用意就是希望透過跨界人才的交流與互補。

晟德人才培訓營之特色在於多元人才養成計畫，除了緊扣著「產銷研發財」五大管理元素的一系列課程外，相較於一般生技公司或藥廠實習僅能接觸到單一產品或業務。

此外，培訓營的課程方面，將由晟德藥業集團董事長林榮錦及集團內逾十家轉投資企業之高階經理人親自授課，師資陣容堅強、內容豐富。