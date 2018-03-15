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影╱玉山下雪了！氣象局：明清晨仍有機會下雪

台灣B2B十大網商決賽，美德向邦奪冠

2018-03-15 18:00聯合報系攝影中心 記者林俊良╱即時報導

新北市政府攜手與全球最大B2B電商平台阿里巴巴及經濟日報合作，於今（107）年3月14日至15日合作舉辦「2018台灣B2B電商高峰會暨十大網商決賽」，今天評選結果出爐，由美德向邦股份有限公司總經理楊威遠奪冠，頒獎場面感人。

台灣B2B電商高峰會暨十大網商決賽，美德向邦股份有限公司奪冠，獲得前五名公司及得...
台灣B2B電商高峰會暨十大網商決賽，美德向邦股份有限公司奪冠，獲得前五名公司及得獎者一同上台合影。記者林俊良／攝影
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台灣B2B電商高峰會暨十大網商決賽，美德向邦股份有限公司總經理楊威遠奪得第一名，...
台灣B2B電商高峰會暨十大網商決賽，美德向邦股份有限公司總經理楊威遠奪得第一名，他的母親也上台勉勵智感謝詞，場面感人。記者林俊良／攝影
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台灣B2B電商高峰會暨十大網商決賽，美德向邦股份有限公司總經理楊威遠奪得第一名。...
台灣B2B電商高峰會暨十大網商決賽，美德向邦股份有限公司總經理楊威遠奪得第一名。記者林俊良／攝影
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