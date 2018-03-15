推動農業創生系統 修平科大「一米屋」上線

2018-03-15 16:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



修平科技大學校長鄧作樑今（15）日宣布，為建立服務功能的農業創生系統，修平科大規劃的「一米屋」產銷交易平台正式上線營運，初期選定台中市外埔作為第一個農業創生系統示範區，未來將逐步推廣到整個台中市。

主導這項計畫的李文明老師指出，推動農業創生系統的目的，就是希望讓區域型農業能夠加值，並建立生產、銷售及消費者的整合平台，在地生產、在地行銷，進一步達到自給自足與永續經營的目標。

「一米屋」產銷交易平台預計第一年的營業目標為4,000萬元，其中扣除15%的運維費用，農民可獲得65%的收益，取貨點約10%，金流5%，另有5%將作為創生基金，讓整個系統永續經營下去。

鄧作樑表示，教育部「高等教育深耕計畫」審查結果，修平科大在中區私立科技大學為主的學校中，獲得最高獎助款；此外在大學社會責任實踐深耕型C類計畫中，也以「具LBS（所在社區服務）功能的農業創生系統」獲得計畫補助。

鄧作樑說，台灣農業長期存在農業缺工、產銷不平衡與農業從業人口老化等問題，透過上述計畫，修平將整合中部的中興、勤益、嶺東、僑光及中台等多所大學院校，建置一個具有LBS功能的農業創生系統。

這個系統涵蓋服務學習人力供給、產銷平台與輔導農業在地就業創業等子系統。

李文明表示，透過服務學習人力供給系統，農民提出所需人力需求與換工條件，大學生經過系統媒合與篩選，可將大學服務學習人力，部分投注在農作體驗上，以解決農業缺工問題。

修平科大就已陸續釋出100多名學生參與實地農作服務，未來透過合作學校所建立的聯盟，預估人數可達到3,000人；以今年為例，4月就將遴選學生參與玉米種植、6月協助銷售玉米等。

至於「一米屋」，標榜為平衡農民產能與消費者需求的產銷交易平台，消費者在系統輸入所在地後，可以顯示方圓一定範圍內的生產農民與學生所成立的取貨點，就近向取貨點訂購，解決在地農產品的銷售問題。

對於農業行銷有興趣的學生，可以成立取貨點，成為配銷種子獲取報酬在地就業；而具有餐飲、農產加工、文化創意的專業人才，則可透過農業的加值，進行以農創業。