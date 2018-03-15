寶格麗秀超大珠寶 180克拉藍寶石好搶眼

2018-03-15 16:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



寶格麗舉行舉行2018 FESTA頂級珠寶暨腕表展，總計展出價值超過新台幣30億元的珠寶和腕表，其中單價最高的是一條由一顆180克拉巨型藍寶石和許多鑽石組成，價值超過新台幣1.8億元的項鍊。