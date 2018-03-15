小7向日本招手賑災花蓮 半個月募得約1,800萬元善款

2018-03-15 16:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李至和 ╱即時報導



2月6日花蓮大地震發生至今，除災區陸續進入復原重建外，國內外愛心資源仍持續投注。7-ELEVEN第一時間啟動ibon緊急募款機制，與花蓮縣政府及衛福部募款。截至日前，已湧進近10萬筆善款，募款金額更達1.38億元。

目前與衛福部募款將持續到3月底，民眾仍可至鄰近的7-ELEVEN門市ibon便利生活站，點選2月6日花蓮震災（衛生福利部）為花蓮繼續投下愛心，讓災民盡早恢復正常的生活。

全球7-ELEVEN家族中的日本7-ELEVEN，其所屬的SEVEN&i Holdings集團亦跨海獻愛心，集結旗下日本7-ELEVEN、Loft、IY超市、SOGO 西武百貨、伊藤洋華堂、York Benimaru、Denny's等，共超過2.1萬家門市，從2月9日起，在日本進行為期14日的募款，共募得超過6,500萬日幣（約新台幣1,800萬元）。

據了解，為感謝當年日本三一一震災時，台灣也伸出援手，其中統一超商亦結合旗下品牌協助募款，因此這次台灣震災發生時，也期望能即時貢獻一己力量，回報當年台灣人的友情；此次花蓮地震，台灣統一超商與日本SEVEN&i Holdings目前共募得超過1.5億元善款，將全數捐贈給花蓮社會局，為重建美麗的花蓮獻上一臂之力。