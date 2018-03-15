北市豪宅F4仍缺席 329檔北台推案少1成

2018-03-15 14:40 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 游智文 ／台北報導



分享 facebook 住展雜誌調查今年房市329檔期，市場關注的北市四大豪宅案均缺席，北台灣總推案量約1600億元，較去年減少約一成，推案量連續二年下滑。

住展雜誌企研室經理何世昌表示，329檔連二年量縮，顯示建商心態仍保守，不敢大舉推新案，不過，有推案的似乎都很有信心，雙北市中正、信義、中山、板橋、土城與新店等區，都有建案打算開高價。

何世昌說，今年329檔讓利風不再，買氣能否續熱，將是房市回溫與否重要風向球，如果民眾不買單，就代表建商定價太樂觀，房市尚未落底；如果買氣持續成長，那麼距離房市回溫可能越來越近。

根據住展統計，今年北台灣房市329檔推案約1,614億，較去年1829億，減少約200億、11%，新北市推案約684億最多，其次為桃園市約380億，台北市則約355億元。

先前傳出可能在今年329檔期對外公開的北市指標豪宅「F4」，「One park taipei 信義聯勤」、「冠德信義」和「陶朱隱園」都預計取得使照後才要公開，「Diamond Tower」（正義國宅案）也沒有打算在329檔開賣。

雖指標豪宅缺席，但之前建商不太敢推的大坪數，今年329檔明顯增加，如「帝璽」、「冠德羅斯福」、「森城大院」、「Jade 12」，整體案量占北市329檔總案量約四成，比小宅還多，已不再被視為票房毒藥。

北市329檔另一個特色，是都更推案延續去年熱度，包括「帝璽」、「冠德羅斯福」、「耕隱」、「台大敦仁」、「恆合江山」、「松江無籬」、「鵲喜」、「岫廬」等八個建案都是都更案。

新北市今年329檔推案集中在新興重劃區，光是板橋江翠北側、土城暫緩發展、林口新市鎮與新店央北等四個重劃區，案量就超過400億，占比逼近七成，推案高度集中會形成價量齊揚、或是掀起新一波價格戰，是市場另一關注焦點。

桃竹地區329檔建案平均分布在各行政區，產品以二、三房為主，符合首購族群和一般家庭購屋需求，宜蘭和基隆今年329檔案量極少，宜蘭僅約8.5億，基隆則僅約5億。推案量銳減的主因，是因為近期市況不佳，基隆從去年Q4起推案就大幅減少，而宜蘭冬季房市因旺季不旺，導致建商心生觀望，所以縮手不推案。