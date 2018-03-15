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全球250大零售業 統一超連3年躍進

2018-03-15 14:41聯合晚報 記者林潔玲／台北報導

勤業眾信聯合會計師事務所今日發布《2018年零售力量與趨勢展望》報告，全球前250大零售業評比中，沃爾瑪持續穩坐全球最大零售業者龍頭，而台灣唯一擠入前250大企業為統一超商的第154名，排名連三年成長。

今年全球前250大零售業評比中，沃爾瑪穩坐全球最大零售業者龍頭，前5名為沃爾瑪（Walmart）、好市多（Costco）、克羅格（Kroger）、施沃茨（Schwarz）、沃爾格林（Walgreens），與去年相同。

亞馬遜則受惠於更全面的產品與創新的服務，今年排名躍升至第6名，相較於2002年度初次入榜的第157名位置，近15年來亞馬遜的成長幅度驚人，其表現也反映電子商務逐漸侵蝕線下零售通路的狀況。

台灣唯一擠入前250大的企業為統一超商，勤業根據統一超財報預估，其今年營收達62.9億美元，較去年60.8億美元、成長3.4%。近年來統一超名次逐步提升，2016年排名160名、2017年排名158名、2018年排名第154名。

中國及香港方面，中國企業共有10家上榜、香港則為4家，表現與去年持平，值得注意的是，以積極整合線上及線下通路「新零售布局」的中國企業排名上升尤其明顯，例如京東商城、蘇寧雲商及永輝超市公司，且後勢看漲。

先進科技為消費者的購物體驗再升級，也將成為未來趨勢的一大亮點。該調查也指出，全球有60%的消費者透過智慧型手機購物，因此可以預期，智慧型手機的角色在零售市場中將愈加吃重，而數位化的影響將擴及消費旅程各階段，且影響程度持續上升。

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