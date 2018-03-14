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離岸風場開發 經部將引進第三方驗證制度

2018-03-14 21:37中央社 台北14日電

為推動台灣離岸風電發展，經濟部正致力建置開發離岸風場所需的第三方驗證制度，以輔導國內銀行提高專案融資接受度，後續並將繼風機抗颱標準後，制定風機耐震國家標準。

配合政府能源轉型政策，離岸風場開發與風機建制工作正如火如荼展開，經濟部標準檢驗局今天舉辦台歐離岸風電驗證研討會，請到具有離岸風電融資經驗的歐洲投資銀行、國泰世華銀行及法國巴黎銀行等業界代表分享實務經驗。

下午場次則針對離岸風場第三方驗證3大領域，包括專案驗證、盡職調查與海事保證鑑定等，進行實務面介紹與專業對話。

標檢局表示，透過這次研討會，有助台灣規劃第三方驗證制度相關法規，未來計畫引進國外第三方驗證技術服務，以輔導國內銀行業者提高專案融資接受度，進而將資金導入風能產業。

此外，為推動風機國產化，標檢局去年修訂風機國家標準，將抗颱能力要求提升至可承受強颱每秒57公尺風速，不久後也將針對風機耐震能力增訂標準。

標檢局官員表示，針對風機的國際標準修正草案，預計今年4月開始由會員國投票，若通過，將在8月發布包括風機抗颱及耐震能力的國際標準，台灣國家實驗研究院國家地震工程研究中心今年5月也預估將提出離岸風機支撐結構設計準則，標檢局將參考這兩項標準增訂風機耐震能力國家標準。

離岸風電經濟部國泰世華

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