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重仁塾大師講座 邀薰衣草森林執行長談文創獲利

2018-03-13 21:34經濟日報 記者宋健生╱即時報導

延續善意商機的理念，2018「重仁塾」全新企劃10場大師講座，首場將於3月23日下午17時15分至21時15分，在台北福華文教會館前瞻廳登場，由塾長徐重仁與薰衣草森林執行長王村煌，一同探討「文創獲利」。

何謂善意商機？徐重仁解釋，無論經營哪種產業，企業主的起心動念都必須出於善意，事業才能創造社會幸福，進而實現永續經營。

當企業能以「利他」角度思考，提供顧客好的商品與服務，顧客自然會給予企業回饋，形成善意循環，也成為企業利益的來源。

就徐重仁的觀點，只要能為社會創造幸福的，就是社會企業；若要細分一般企業與社會企業，區別在於社會企業多半從服務社會或解決社會不便的立場出發，經營較少人重視的領域。

今年「重仁塾」全新企劃，強調實做的重要性，共規劃10堂大師講座，以服務創新與創意商機作為兩大主題系列。

3月23日起，Cheers x徐重仁將帶領大家每月遇見一位大師，透過來自各大領域的知名佼佼者經驗分享、零距離的互動，讓新世代的企業家、人才找到對的方法，精確抓準市場脈動。

首場重仁塾大師─王村煌，是協助薰衣草森林創辦人詹慧君和林庭妃創業的引線者，目前集團旗下擁有薰衣草森林、森林島嶼、桐花村、緩慢、心之芳庭、好好、緩慢文旅、漂鳥等八個品牌。

薰衣草森林著力於打造以設計為核心、具利他精神的幸福企業，率領團隊獲得天下CSR企業公民獎殊榮。

作為首場的大師講座主講人，王村煌將分享如何用非競爭邏輯與良善的營利初衷，建立團隊共識並創造獲利，把有意義的事情，轉化為商業模式和工作結構，讓新世代的青創者、工作者，能工作融合熱情，創造不同的職場品質。

薰衣草森林執行長王村煌。記者宋健生／攝影
薰衣草森林執行長王村煌。記者宋健生／攝影
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