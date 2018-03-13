海水採礦投資有假？ 中市：大膽歡迎，謹慎落地

2018-03-13 13:22 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



有媒體質疑台中市政府日前開記者會宣布的德國海水採礦投資有假，「哈利霍夫曼諮詢公司」在德國司法部、工商會（IHK）皆無註冊資訊，專利也尚未取得，國內專家也質疑其技術能力。對此，台中市經濟發展局長呂曜志指出，有人要投資台中，沒有不歡迎的道理，但目前雙方僅是簽了MOU（意向書）未來還有環評、投審會等多個步驟要走，他們會「大膽歡迎，謹慎落地」。

呂曜志說，有人願意投資台中，市政府很歡迎，若一開始就質疑對方「你是真的還是假的？」那就很不禮貌了。他也擔心，因為媒體的質疑，而會影響外商的投資意願，尤其一些新創公司，一剛開始也是名不見經傳，貿然質疑並不恰當。

他說，事實上國際間常見有像哈利霍夫曼諮詢公司這樣的（consultant）公司針對特殊項目做先期的諮詢，等到案子成熟到某一階段，此時幕後的股東才視情形決定由那一家公司簽約、投資，媒體不能用慣常的思考來衡量，以為現階段就是由某一家大公司出面並簽約投資。

呂曜志說，市府截至目前僅和哈利霍夫曼諮詢公司簽訂了意向書，沒有付出任何金錢，也沒有任何損失，至於開記者會也只是宣佈有這麼一回事，讓市民先知道而已，至於未來會不會成，還有環評、投資審查等很長的路要走，過程間也會有很多必須落實的事項。