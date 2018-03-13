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吳音寧、吳怡青及呂孫綾 遭諷「父酬者聯盟」

別再叫孩子「寶貝」！醫師親身育兒的慘痛經驗

海水採礦投資有假？ 中市：大膽歡迎，謹慎落地

2018-03-13 13:22聯合報 記者黃寅╱即時報導

有媒體質疑台中市政府日前開記者會宣布的德國海水採礦投資有假，「哈利霍夫曼諮詢公司」在德國司法部、工商會（IHK）皆無註冊資訊，專利也尚未取得，國內專家也質疑其技術能力。對此，台中市經濟發展局長呂曜志指出，有人要投資台中，沒有不歡迎的道理，但目前雙方僅是簽了MOU（意向書）未來還有環評、投審會等多個步驟要走，他們會「大膽歡迎，謹慎落地」。

呂曜志說，有人願意投資台中，市政府很歡迎，若一開始就質疑對方「你是真的還是假的？」那就很不禮貌了。他也擔心，因為媒體的質疑，而會影響外商的投資意願，尤其一些新創公司，一剛開始也是名不見經傳，貿然質疑並不恰當。

他說，事實上國際間常見有像哈利霍夫曼諮詢公司這樣的（consultant）公司針對特殊項目做先期的諮詢，等到案子成熟到某一階段，此時幕後的股東才視情形決定由那一家公司簽約、投資，媒體不能用慣常的思考來衡量，以為現階段就是由某一家大公司出面並簽約投資。

呂曜志說，市府截至目前僅和哈利霍夫曼諮詢公司簽訂了意向書，沒有付出任何金錢，也沒有任何損失，至於開記者會也只是宣佈有這麼一回事，讓市民先知道而已，至於未來會不會成，還有環評、投資審查等很長的路要走，過程間也會有很多必須落實的事項。

哈利霍夫曼和其友人僑務委員、亞洲台灣商會聯合總會前會長李天柒目前都已分別返回德國和美國，記者上午致電李天柒，他回說：「等我回台灣再說！」

台中市政府日前開記者會宣布與德國「哈利霍夫曼諮詢公司」簽訂MOU時，市府官員的資...
台中市政府日前開記者會宣布與德國「哈利霍夫曼諮詢公司」簽訂MOU時，市府官員的資料曾顯示哈利霍夫曼諮詢公司的幕後股東有西門子和福斯汽車公司等。記者黃寅／攝影
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台中市政府日前開記者會宣布與德國「哈利霍夫曼諮詢公司」簽訂MOU，該諮詢公司就以...
台中市政府日前開記者會宣布與德國「哈利霍夫曼諮詢公司」簽訂MOU，該諮詢公司就以哈利霍夫曼為名。記者黃寅／攝影
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台中市政府日前開記者會宣布與德國「哈利霍夫曼諮詢公司」簽訂MOU，歡迎該公司引進...
台中市政府日前開記者會宣布與德國「哈利霍夫曼諮詢公司」簽訂MOU，歡迎該公司引進海水採礦投資台中。記者黃寅／攝影
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