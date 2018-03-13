瓦城2017年大賺 2新品牌今年見

2018-03-13 13:25 中央社 台北13日電



瓦城董事長徐承義今天表示，2017年每股大賺14.12元，創歷史新高，今年將拓展2個全新品牌，鎖定南洋菜系與中式料理，瓦城集團並預計於2019年第3季進軍美國南加州。

瓦城今天舉行媒體春酒，董事長徐承義今天表示，瓦城邁入第28年，從仁愛路發跡至今已有107家直營餐廳，同仁也從20人拓展至3300人，700位廚師通過廚藝考核，並完成北、中、南布局，以及進軍對岸上海、蘇州，接下來還要進軍國際。

徐承義今天表示，2017年繳出很漂亮成績單，集團總營收突破新台幣40億元大關，達到每股盈餘的14.12元的歷史高點。

展望今年，徐承義說，瓦城延續「3-3-6-8」計畫，3年內進入第3個市場，創造6個新品牌與80家餐廳，預計於2019年第3季進軍美國南加州，瓦城、大心等品牌都有機會，2020年全球總店數達187家店。

瓦城也持續在兩岸展店，他指出，今年將在兩岸開設22家餐廳，台灣將展店13家，其中時時香就有3家、中國大陸9家，展店地區將集中上海與蘇州，品牌則包括去年剛進軍大陸的大心，與首度進軍大陸的非常泰。

瓦城今年也將拓展2個全新品牌，徐承義透露，其中一個品牌鎖定南洋菜系，採取「一人一餐、中平價位」的策略，在百貨店則會以「店中店」模式拓展通路，將於6月推出；第4季則將新開中式菜系品牌，鎖定新台幣200元左右的中價位市場。

另外，瓦城「全球研發中心」將於2019年上半年啟用，瓦城前年已斥資新台幣4億元取得1600坪的土地，建置費用預估約4億元支出，將扮演集團成長加速器的角色。