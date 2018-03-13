歐美機票狂降 含稅不到2萬元

2018-03-13 10:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



今年想赴歐美旅行的民眾有福了。根據易遊網票價趨勢系統，今年5~9月歐美票價比去年同期最高有10%的降幅，主要原因是受惠航空公司加開航班、新增航點關係，直飛美加含稅最低1字頭就買得到，歐洲熱門城市最低含稅降至2萬初，又以倫敦的降幅最大，有計畫安排長程旅遊，務必把握票價下修的好機會。

想買到便宜機票，除了逢低下手，把握促銷機會也是一大撇步。易遊網提供長榮、華航機票限時促銷，促銷時間於3月23日截止，出發時間為3月到12月底，無論是想趕搭歐洲花季，或是安排連假出遊，這波超值下殺千萬不能錯過。

飛溫哥華含稅18,500元起、關島含稅13,500元起、澳洲含稅17,500元起、舊金山／洛杉磯含稅約20,118元起、巴黎含稅22,200元起、英國含稅22,400元起等，若計畫暑假出發，建議可趁促銷期間即早訂票，大約可省下一至二成票價。

易遊網表示，若想再小省一筆，3月底前使用「手機易遊網」App購買國際機票，不限短線、長線，皆可再享有1%折扣；若加購訂房或高鐵，訂房立省3%、高鐵享79折。