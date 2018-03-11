燦星旅轉型 力拼自由行第一品牌

2018-03-11 18:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



燦坤集團旗下燦星旅遊（2719）力拼轉型，擬定兩大轉型目標，包括加強郵輪旅遊商品銷售，以及強化針對自由行旅客的「一站式購足」數位服務，即上燦星網站即能訂購機票、飯店、餐廳、景點門票等，以提高自由行業務的營收比重。

燦星旅產品以東北亞及國內旅遊為主，銷售通路為結合燦坤3C實體店面，直售占比高，保持顧客敏銳度。

然而，隨數位化時代興起，消費者對網路等虛擬通路的依賴度不斷提高，加上國人旅遊偏好從團體轉向自由行，燦星旅過往的銷售模式遇到瓶頸，營收動能趨弱，使去年營收表現不如前年。燦星旅上周五收在9.3元，跌0.38元。

燦星旅去年訂下轉型大計，從加強郵輪商品銷售及提升數位服務兩方面著手，目標是轉型為服務自由行旅客的第一品牌。

燦星旅副總經理廖肇陽接受本報訪問，首度揭櫫轉型計畫。他表示，燦星旅目前處在轉型的陣痛期，預估轉型成功需二年時間，過程包含調整產品結構、加強網路銷售服務、培養新客源等。二年之後，不論營收或獲利都會上揚。

廖肇陽指出，燦星旅轉型計畫有兩大方向，首先針對自由行旅客，推出「一站式購足」數位服務，比如消費者要去大阪自由行，只要上燦星旅網站或App，就能訂好機票、酒店、車票及景點門票，即將各種「旅遊元件」放置在網站上，供消費者自由搭配；燦星旅也會跟旅遊元件供應商談判，為消費者爭取低廉價格。

廖肇陽強調，國人旅遊偏好正在改變，如何滿足自由行消費者需求，提供更便捷服務，是所有旅行社必須思考的。

另外是加強郵輪商品銷售。廖肇陽指出，台灣郵輪市場產值成長迅猛，郵輪旅遊蔚然成風，除了以基隆為母港的近洋旅遊，一些體驗過郵輪的民眾，會嘗試飛到阿拉斯加、地中海、加勒比海等地搭乘郵輪，郵輪「重遊率」高，因此各家旅行社視郵輪市場為兵家必爭之地。