親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
期貨專區
房市情報
定期定額123

燦星旅轉型 力拼自由行第一品牌

2018-03-11 18:09經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

燦坤集團旗下燦星旅遊（2719）力拼轉型，擬定兩大轉型目標，包括加強郵輪旅遊商品銷售，以及強化針對自由行旅客的「一站式購足」數位服務，即上燦星網站即能訂購機票、飯店、餐廳、景點門票等，以提高自由行業務的營收比重。

燦星旅產品以東北亞及國內旅遊為主，銷售通路為結合燦坤3C實體店面，直售占比高，保持顧客敏銳度。

然而，隨數位化時代興起，消費者對網路等虛擬通路的依賴度不斷提高，加上國人旅遊偏好從團體轉向自由行，燦星旅過往的銷售模式遇到瓶頸，營收動能趨弱，使去年營收表現不如前年。燦星旅上周五收在9.3元，跌0.38元。

燦星旅去年訂下轉型大計，從加強郵輪商品銷售及提升數位服務兩方面著手，目標是轉型為服務自由行旅客的第一品牌。

燦星旅副總經理廖肇陽接受本報訪問，首度揭櫫轉型計畫。他表示，燦星旅目前處在轉型的陣痛期，預估轉型成功需二年時間，過程包含調整產品結構、加強網路銷售服務、培養新客源等。二年之後，不論營收或獲利都會上揚。

廖肇陽指出，燦星旅轉型計畫有兩大方向，首先針對自由行旅客，推出「一站式購足」數位服務，比如消費者要去大阪自由行，只要上燦星旅網站或App，就能訂好機票、酒店、車票及景點門票，即將各種「旅遊元件」放置在網站上，供消費者自由搭配；燦星旅也會跟旅遊元件供應商談判，為消費者爭取低廉價格。

廖肇陽強調，國人旅遊偏好正在改變，如何滿足自由行消費者需求，提供更便捷服務，是所有旅行社必須思考的。

另外是加強郵輪商品銷售。廖肇陽指出，台灣郵輪市場產值成長迅猛，郵輪旅遊蔚然成風，除了以基隆為母港的近洋旅遊，一些體驗過郵輪的民眾，會嘗試飛到阿拉斯加、地中海、加勒比海等地搭乘郵輪，郵輪「重遊率」高，因此各家旅行社視郵輪市場為兵家必爭之地。

廖肇陽說，郵輪商品占燦星旅營收約13%，今年因郵輪航班增加，郵輪營收一定會成長。

消費者要去大阪自由行，只要上燦星旅網站或App，就能訂好機票、酒店、車票及景點門...
消費者要去大阪自由行，只要上燦星旅網站或App，就能訂好機票、酒店、車票及景點門票。（截自燦星旅官網）
分享

郵輪自由行營收

相關新聞

台灣鋼鐵業顛簸中成長 轉型中再茁壯

2018-03-11 12:05

體育用品展吸引印度連鎖健身房洽談採購

2018-03-11 09:47

致勝心法／找到成功的關鍵鑰匙

2018-03-11 03:26

寶成布局／蔡其瑞聽張忠謀的話 提早自動化

2018-03-11 00:15

寶成布局／裕元 將出清寶勝股

2018-03-11 00:15

蔡其瑞：寶成拓版圖 跨健康產業

2018-03-11 00:15

寶成布局／蔡其瑞...79歲 周周去爬山

2018-03-11 00:15

財經觀點／有線電視收費 回歸市場機制

2018-03-11 00:14

衛生紙漲定了？ 公平會緊盯：三大業者還沒決定

2018-03-11 00:14

機械業實力強 隱形冠軍搖籃

2018-03-11 00:02

衛生紙漲價 網購業者：舒潔五月花已調高

2018-03-10 19:52

農曆年助攻業績 超商雙雄2月吃飽飽

2018-03-10 14:06

信義兩岸建案 衝200億

2018-03-10 01:46

從星巴克小店員到路易莎創辦人 他的豪賭創業路

2018-03-09 10:07

財產贈與受贈人男多於女 年紀愈小落差愈大

2018-03-09 06:04

房市風向球北台2月連3藍 建商代銷心寒

2018-03-08 12:35

從業務員到千億營收CEO 中國空調女總裁力拚拿下台灣市場

2018-03-08 10:55

Gogoro揪供應鏈 前進東協

2018-03-08 01:25

Gogoro執行長陸學森：打造新能源生態系

2018-03-08 01:25

癌藥包材 變抗皺聖品

2018-03-08 01:25

工研院技轉 設美妝新創

2018-03-08 01:25

PChome商店街止血 免運費門檻99元

2018-03-08 01:23

攻物業管理 富邦首度南下

2018-03-08 00:58

高捷商圈地上權 富邦得標

2018-03-08 00:58

中裕新藥／研發有成 提升台灣能見度

2018-03-08 00:40

中裕新藥／尹衍樑持股 市值翻20倍

2018-03-08 00:40

中裕新藥／十年磨一劍 翻轉宇昌印象

2018-03-08 00:40

中裕獲美國藥證 創四個第一

2018-03-08 00:40
看更多

熱門文章

傳英特爾擬併博通 台積電有麻煩了

2018-03-11 00:49

衛生紙漲價 網購業者：舒潔五月花已調高

2018-03-10 19:52

今年派息逾200億金控上看四家 整體挑戰新高

2018-03-10 21:36

謝金河說日本物價比台灣低 網友這麼看

2018-03-11 15:29

蔡其瑞：寶成拓版圖 跨健康產業

2018-03-11 00:15

元月薪資統計 15日將公布

2018-03-11 01:11

英特爾併購案／專家分析…攪局成分大

2018-03-11 01:08

一卡通平台 LINE好友跨行轉帳 上限5萬元

2018-03-10 22:58

小確幸來了 國內汽、柴油價格明起調降

2018-03-11 12:32

英特爾併購案／英特爾併購策略 一石二鳥

2018-03-11 01:05

社群媒體強勢拉攏客戶 銀行被迫繳高額學費

2018-03-10 22:57

防洗錢 69萬家未上市公司將納管

2018-03-11 00:14

機械業實力強 隱形冠軍搖籃

2018-03-11 00:02

衛生紙真漲了 政院：若聯合漲一定查辦

2018-03-11 10:55

旅館產業陷困境 台北商旅董事長劉季強：兩招突圍

2018-03-11 14:34

寶成布局／蔡其瑞聽張忠謀的話 提早自動化

2018-03-11 00:15

英特爾併購案／敏感時機…高通董座換人

2018-03-11 01:08

英特爾併購案／雙通角力戰 有黃雀在後

2018-03-11 00:05

LINE平台揪銀行 拚跨行轉帳

2018-03-11 00:14

擁抱社群媒體 銀行怕被當提款機

2018-03-11 00:14

寶成布局／裕元 將出清寶勝股

2018-03-11 00:15

寶成布局／蔡其瑞...79歲 周周去爬山

2018-03-11 00:15

創業新星／安可爾攻物聯網 當企業的智慧管家

2018-03-11 03:29

美課鋼鋁重稅留但書 台灣爭豁免分散市場

2018-03-11 12:11

新電價下週拍板 穩定基金估用不到百億

2018-03-10 20:55

我國投資率 將衝四年高點

2018-03-11 01:14

經濟部：公司實質受益人資料上傳 不開放查閱

2018-03-11 00:14

技嘉多才董座 代理汽車 還能跳天鵝湖

2018-03-11 13:18

財經觀點／有線電視收費 回歸市場機制

2018-03-11 00:14

衛生紙漲定了？ 公平會緊盯：三大業者還沒決定

2018-03-11 00:14

京東劉強東用電商富農 恆大許家印幫農村建立品牌

2018-03-10 22:51

雙子星案 14日舉行招商說明

2018-03-11 01:13

國發會：企業投資最差時候已過去

2018-03-11 01:14

技嘉3箭齊發 今年再攻頂

2018-03-11 13:18

憂川普掀貿易戰 學者：只是敲邊鼓

2018-03-11 12:03

致勝心法／找到成功的關鍵鑰匙

2018-03-11 03:26

台灣鋼鐵業顛簸中成長 轉型中再茁壯

2018-03-11 12:05

川普出手課鋼鋁重稅 經濟部：積極爭取豁免

2018-03-11 11:58

景氣穩定 主計總處：今年經濟成長2.42%

2018-03-11 10:59

挖礦需求熱 技嘉首季破「淡」在望

2018-03-11 13:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top