親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
期貨專區
房市情報
定期定額123

消防隊前出車禍！遊覽車失控撞分隔島 11人送醫

李艷秋：女性當上總統 做成這樣也沒讓女性臉上增光

戴勝益鼓勵新住民以家鄉料理創業成為「下一個王品」

2018-03-08 21:18經濟日報 記者宋健生╱即時報導

王品集團及益品書屋創辦人戴勝益今（8）日向新住民喊話，強調新住民是台灣的驕傲、未來的希望；戴勝益進一步鼓勵新住民以家鄉料理創業，他也願意擔任顧問，協助開連鎖店，有機會創造「下一個王品」。

台中市民政局與益品書屋合辦的「餐飲．翻轉孩子的未來」巡迴書展，即日起至3月22日在台中市新住民藝文中心展出。戴勝益現場分享創業故事，鼓勵新住民以家鄉料理創業。

台中市民政局長周永鴻表示，21世紀是知識經濟的年代，掌握知識、發揮智慧就是最大贏家，益品書屋以推廣閱讀為志業，值得肯定，相信閱讀可拓展視野、豐富心靈成長，更可以改變命運。

戴勝益要新住民不要害怕錢不夠，他說25年前創業時，身上只有250萬元，第一家店開在台中文華高中對面，第一天營業到下午2點了，廠商才說因為不認識他，不願意交貨，結果第一天是老婆開車到市場買菜。

戴勝益說，那晚他坐在窗邊，看著街上來來往往的人，都沒人要進來，等到7點多，才有一對夫妻進來，「我差一點過去跪下來致謝」，因為如果整晚都沒客人，明天就要把店收掉。10年後，戴勝益找到這對夫妻，對方才說，原來當天只是「想進來借廁所」，因為戴勝益很有禮貌，結果借廁所就變成用餐了。

戴勝益希望新住民創業時不要畏懼辛苦，像他有長達5年時間，每天都為「追錢」煩惱，常常想晚上睡著後不用醒來也沒關係，因為第二天就不用追錢。

現在，王品不但不欠廠商、銀行及政府的錢，而且累積的資金有31億元，跟王品作生意，可以打包票絕對不會被倒帳。

戴勝益指出，做餐飲有三種類型，像阿基師很會做內場，麥當勞很會管理，「我兩者都不會，但懂得讓員工都有未來」，王品把股份分給1,000多位員工，讓他們覺得是在替自己做事，不是替老闆做事。

戴勝益說，年輕人錢不多，可以選擇投資餐飲，像王品第一家店在第三個月就開始賺錢，再開第二、第三、第四家，後面賺的錢，再繼續開店，就這麼一家一家開下去。

台中市民政局與益品書屋合辦的「餐飲．翻轉孩子的未來」巡迴書展，即日起在台中市新住...
台中市民政局與益品書屋合辦的「餐飲．翻轉孩子的未來」巡迴書展，即日起在台中市新住民藝文中心展出。戴勝益（右三）現場分享創業故事，鼓勵新住民以家鄉料理創業。記者宋健生／攝影
分享

戴勝益新住民王品集團

相關新聞

台灣生醫之光 王正琪獲選女性明星領導人

2018-03-08 14:48

黑松積極進軍東南亞市場 主打碳酸飲料

2018-03-08 14:44

2月房市買氣回籠？專家：統計數據打臉一票業者

2018-03-08 13:39

遠航擴大機隊 Q4開飛大阪

2018-03-08 13:28

「她經濟」展爆發力 富邦媒、博客來電商平台女力旺

2018-03-08 13:12

房市風向球北台2月連3藍 建商代銷心寒

2018-03-08 12:35

「張國煒條款」3月10日生效 星宇下周遞件、2020年開航

2018-03-08 12:27

航空公司新設立規定公告 星宇下周送件申請

2018-03-08 12:00

范可欽擬以十年租約阻豪宅法拍 金服公告直接破解

2018-03-08 11:25

東陽前2月營收同期高 第1季拚同期高

2018-03-08 11:18

從業務員到千億營收CEO 中國空調女總裁力拚拿下台灣市場

2018-03-08 10:55

康友去年EPS12.71元 今年本業看俏

2018-03-08 10:51

預售燈號連三藍 2月看屋仍不少...但問了價格就走人

2018-03-08 10:44

義聯集團370億元商圈計劃 喜迎富邦金加持

2018-03-08 09:38

高雄捷運這站跌最兇！ 今年房價預估下修10%

2018-03-08 09:07

Gogoro揪供應鏈 前進東協

2018-03-08 01:25

Gogoro執行長陸學森：打造新能源生態系

2018-03-08 01:25

癌藥包材 變抗皺聖品

2018-03-08 01:25

工研院技轉 設美妝新創

2018-03-08 01:25

PChome商店街止血 免運費門檻99元

2018-03-08 01:23

攻物業管理 富邦首度南下

2018-03-08 00:58

高捷商圈地上權 富邦得標

2018-03-08 00:58

中裕新藥／研發有成 提升台灣能見度

2018-03-08 00:40

中裕新藥／尹衍樑持股 市值翻20倍

2018-03-08 00:40

中裕新藥／十年磨一劍 翻轉宇昌印象

2018-03-08 00:40

中裕獲美國藥證 創四個第一

2018-03-08 00:40

丹麥商投資彰化風電場 擬全額擔保融資

2018-03-08 00:09

連鎖效應／加盟創業 先許十年承諾

2018-03-08 00:04

業務最前線／賺超額利潤 先發掘機會

2018-03-08 00:04

藝術治富／藝術市場新秩序 重新洗牌

2018-03-08 00:04

沃旭能源四風場融資需達3.8兆 超過六座台北101

2018-03-07 20:05

影╱Akemi代言航太等級空調 三菱重工推出旗艦機種

2018-03-07 18:14

前進南台灣 富邦78億標下高雄捷運地上權報酬近5%

2018-03-07 16:48
看更多

熱門文章

富士康通過A股IPO審核僅用36天 創最快紀錄

2018-03-08 16:31

范可欽擬以十年租約阻豪宅法拍 金服公告直接破解

2018-03-08 11:25

鴻海領軍 組台美日鏡頭聯盟

2018-03-08 00:42

預售燈號連三藍 2月看屋仍不少...但問了價格就走人

2018-03-08 10:44

退休金優存13％改革 台銀等工會不滿財政部未溝通

2018-03-08 16:07

鴻海緯創 從對手變牽手

2018-03-08 00:45

麥當勞即日起可刷28張信用卡 三大PAY都可使用

2018-03-08 20:10

高雄捷運這站跌最兇！ 今年房價預估下修10%

2018-03-08 09:07

高捷商圈地上權 富邦得標

2018-03-08 00:58

佳世達砸23億 入股明泰

2018-03-08 00:49

電子發票證明聯印優惠 民眾提案建議禁止

2018-03-08 11:38

中裕獲美國藥證 創四個第一

2018-03-08 00:40

格羅方德控台積電不公正競爭 這次告到中國

2018-03-08 09:00

顧立雄：開放純網銀 沒太大問題

2018-03-08 00:21

不滿砍13%優存 台銀等四工會聯合抗議

2018-03-08 15:59

大林新一號機頻故障 這週供電警戒橘燈已亮三次

2018-03-08 15:58

網路銷售貨品 下月大查稅

2018-03-08 01:26

聯發科結盟騰訊 強攻手遊

2018-03-08 00:52

玉山金拚區塊鏈 將發布實驗報告

2018-03-08 04:24

PChome商店街止血 免運費門檻99元

2018-03-08 01:23

蘋果200大供應商 鴻海31據點入列

2018-03-08 12:40

柯恩閃辭 川普關稅計畫箭在弦上

2018-03-08 09:54

通膨怪獸真的來了？ 2月物價指數 13個月新高

2018-03-07 22:52

報稅不讓財產曝光 券商教你4招

2018-03-08 10:28

保險給付醫藥費 不可再列報扣除

2018-03-08 01:26

矽晶圓報價漲 旺宏：今年漲逾3成

2018-03-08 13:14

房客負擔扣繳額 視同已支付租金

2018-03-08 01:26

中信金前2月賺86.4億 朱炳昱辭台壽董事

2018-03-08 18:46

台灣四大面板廠擺脫連6年衰退 7年來首見成長

2018-03-08 08:32

遠航擴大機隊 Q4開飛大阪

2018-03-08 13:28

Gogoro揪供應鏈 前進東協

2018-03-08 01:25

富士康工業互聯網 撕代工標籤 轉型智能製造

2018-03-08 10:07

眼球爭奪戰 網路攝影機運用 5G第一役

2018-03-08 00:44

富士康IPO閃電審批 分析：是一個特例

2018-03-08 10:59

「張國煒條款」3月10日生效 星宇下周遞件、2020年開航

2018-03-08 12:27

康寧在台灣投資 深化與雙虎合作

2018-03-08 00:04

IBM看好台灣產業5大機會

2018-03-08 14:48

友達去年股東報酬率 近10年最佳

2018-03-08 12:24

台壽調整獲利策略

2018-03-08 00:21

彭双浪：友達體質逐年更好

2018-03-08 14:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top