戴勝益鼓勵新住民以家鄉料理創業成為「下一個王品」

2018-03-08 21:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



王品集團及益品書屋創辦人戴勝益今（8）日向新住民喊話，強調新住民是台灣的驕傲、未來的希望；戴勝益進一步鼓勵新住民以家鄉料理創業，他也願意擔任顧問，協助開連鎖店，有機會創造「下一個王品」。

台中市民政局與益品書屋合辦的「餐飲．翻轉孩子的未來」巡迴書展，即日起至3月22日在台中市新住民藝文中心展出。戴勝益現場分享創業故事，鼓勵新住民以家鄉料理創業。

台中市民政局長周永鴻表示，21世紀是知識經濟的年代，掌握知識、發揮智慧就是最大贏家，益品書屋以推廣閱讀為志業，值得肯定，相信閱讀可拓展視野、豐富心靈成長，更可以改變命運。

戴勝益要新住民不要害怕錢不夠，他說25年前創業時，身上只有250萬元，第一家店開在台中文華高中對面，第一天營業到下午2點了，廠商才說因為不認識他，不願意交貨，結果第一天是老婆開車到市場買菜。

戴勝益說，那晚他坐在窗邊，看著街上來來往往的人，都沒人要進來，等到7點多，才有一對夫妻進來，「我差一點過去跪下來致謝」，因為如果整晚都沒客人，明天就要把店收掉。10年後，戴勝益找到這對夫妻，對方才說，原來當天只是「想進來借廁所」，因為戴勝益很有禮貌，結果借廁所就變成用餐了。

戴勝益希望新住民創業時不要畏懼辛苦，像他有長達5年時間，每天都為「追錢」煩惱，常常想晚上睡著後不用醒來也沒關係，因為第二天就不用追錢。

現在，王品不但不欠廠商、銀行及政府的錢，而且累積的資金有31億元，跟王品作生意，可以打包票絕對不會被倒帳。

戴勝益指出，做餐飲有三種類型，像阿基師很會做內場，麥當勞很會管理，「我兩者都不會，但懂得讓員工都有未來」，王品把股份分給1,000多位員工，讓他們覺得是在替自己做事，不是替老闆做事。