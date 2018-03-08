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評／陸祭惠台利多 他要拍228卻缺錢

便當只要55元！日本物價為何比台灣便宜？ 她指出關鍵原因

市區跌、郊區漲 高雄房價今年估下修10%

2018-03-08 09:07經濟日報 記者林政鋒╱即時報導

住商不動產企研室公布高雄捷運房價，熱搜第一名的精華區巨蛋站跌最凶，房價跌幅達15.9%，二環郊區的鳳山、小港上漲，「市區跌、郊區漲」，明顯看出購屋者不認同精華區高房價轉往郊區落戶的現況。

大家房屋屏東信義總經理葉俞麟表示，高雄精華區房價跌，郊區漲，充分反應高雄人口減少的後遺症，擁有精華區房產的高所得者不再堅守雷池，寧願選擇降價出脫，預測高雄房價今年將持續下跌，跌5%至10%的可能性高，可將潛在購屋者誘發出來。

住商不動產企研室經理徐佳馨說，高雄近年推動軌道經濟頗有成效，許多民眾買房會考量捷運站周邊，但依據實價登錄統計2016年及2017年，五大捷運站周邊平均房屋單價統計後發現，熱搜前三名房價都下跌，分別為巨蛋站跌15.9%、凹子底站12.7%、美麗島站5.0%。第四、五名則是鳳山國中站及小港站，2017年房價上揚38.9%及22.6%。

住商協理林祺博指出，高雄捷運凹子底及巨蛋站位於精華地段，過去房價高，因此去年跌勢較重，但也因為跌幅大，反而吸引買方注意。鳳山國中及小港站房價偏低，是許多首購族群的熱門選項，近年許多建商針對首購族在周邊推案，高了兩站周邊房價。

林祺博表示，高雄房市經修正洗禮，逐漸轉由買方主導，低價區有增值空間，偏高價的區域跌幅較重，因此同為熱搜捷運站，價格的表現上南轅北轍，推測今年高雄房市也維持這樣的走勢。

高雄熱門捷運站周邊房價表現

名次

站名

2016年（萬元／坪）

 2017年（萬元／坪）

漲跌幅（%）

1

巨蛋

23.79

20.01

-15.9

2

凹子底

25.05

21.88

-12.7

3

美麗島

19.05

18.10

-5.0

4

鳳山國中

10.67

14.82

+38.9

5

小港

11.41

13.99

+22.6

資料來源：住商企研室整理內政部實價登錄資訊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　林政鋒／製表

房價捷運精華

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