親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
期貨專區
房市情報
定期定額123

穿短裙CPR救人挨批姿勢不雅 女護理師不生氣還道歉

好難過！2高中生撿錢包好心送警 竟被失主當賊PO網肉搜

貿協率團拓銷非洲 帶回11億元商機

2018-03-07 20:41中央社 台北7日電

外貿協會率30家台商前進非洲4國拓銷，共發掘431家潛力買主，帶回3718萬美元（約新台幣11億元）商機，當地廠商表示，未來3年將是開發非洲市場黃金期，台商應把握機會搶先布局。

經濟部國際貿易局委託中華民國對外貿易發展協會籌組「2018年非洲市場拓銷團」，2月20日至3月7日前往布吉納法索、阿爾及利亞、奈及利亞及埃及等4國拓銷，除參與布吉納法索商工會主辦的西非地區商務論壇暨貿洽會（AFRICALLLIA）外，並在阿爾及爾、拉哥斯及開羅分別舉辦貿易洽談會。根據貿協今天發布新聞稿，與會買主數累計1350家，共爭取3718萬美元商機。

台灣去年對非洲出口金額18億8000萬美元，貿協指出，本次訪非期間，發現當地對整廠及機械等生產設備需求增加，此外，因非洲國家普遍有停電現象，太陽能發電系統、智慧電表及節能設備等都是買主關注商品。

貿協表示，2017年下半年以來，國際工業原物料價格回穩，非洲主要國家貿易收支已獲改善，經濟多呈兩位數成長，拉哥斯當地業者表示，未來3年將是開發非洲市場的黃金時期，國際投資者將大量湧入，台灣廠商宜把握機會進入當地市場布局。

這次擔任團長的貿協副秘書長林芳苗表示，本次貿訪團的成功，代表新興市場的商機無限，希望藉由這次的機會讓台灣廠商更了解貿協帶領台商拓銷新興市場的信心，並鼓勵外國廠商前往台灣參展拓銷，增進彼此交流。

非洲台商

相關新聞

北市勞動局公布勞基法違法名單 台電、台大皆上榜

2018-03-07 13:30

影╱陸祭惠台措施 郭台強：大陸釋出善意是好事

2018-03-07 17:36

工研院首間美妝新創公司 德芙生醫新品打進法藥妝店

2018-03-07 14:27

東元今發表全球「超高功率密度暨智能馬達」

2018-03-07 14:22

工研院首間美妝新創公司德芙生醫 進軍法國藥粧店

2018-03-07 12:34

PChome商店街個人賣場止血 超過99元才免運費

2018-03-07 10:58

台灣生技業重大里程碑 中裕取得美國藥證

2018-03-07 08:49

女性房貸也有年齡歧視？ 年過40貸款成數不到七成

2018-03-07 08:46

海水採礦聯開案 開採鋰鎂有價值原料

2018-03-07 01:05

台中強攻海水採礦 規劃千億大案

2018-03-07 01:05

三貝德看好對岸商機 找合作夥伴

2018-03-07 01:05

文創股三貝德 併購拓版圖

2018-03-07 01:05

長照點線面／包裹式照護服務 滿足需求

2018-03-07 00:06

上班卒仔 照子放亮／重視核心精神

2018-03-07 00:06

管理前哨站／互動式數位行銷 與顧客搏感情

2018-03-07 00:06

智慧經營／松下啟動變革 要當冠軍與挑戰者

2018-03-07 00:06

中市攜手德商 設海水採礦公司

2018-03-07 00:03

保障國人旅遊權益 6日將公布旅行團參考價

2018-03-04 01:27

台大校園徵才／碩士外派東南亞 年薪百萬

2018-03-04 00:34

車市熱 前二月掛牌增7.5%

2018-03-02 01:14

新創業者求突破 返校練功

2018-03-02 01:10

台大創創中心找企業導師 創造多贏

2018-03-02 01:10

台大育成新創 四大領域夯

2018-03-02 01:10

momo購物網將推線上保險 拓展版圖

2018-03-02 00:56

富邦媒 中南部要設物流中心

2018-03-02 00:56

離岸風場運維商機 每年估百億

2018-03-02 00:56

中鋼攜CIP力麗 組風電戰隊

2018-03-02 00:56

富邦媒射五箭 鞏固電商龍頭

2018-03-02 00:56

業務最前線／應變整合 競爭力代名詞

2018-03-01 00:04

創新平台／打造細胞牧場 再生醫學後盾

2018-03-01 00:04

連鎖效應／建立容錯機制

2018-03-01 00:04
看更多

熱門文章

金融危機即將到來？ 財經作家：今年三種東西不要買

2018-03-07 10:52

國營行庫退休金改革方案出爐 超過300萬分6年調降

2018-03-06 22:32

中信金示警 小心新台幣匯率風險

2018-03-07 16:54

博愛路豪宅持有7年 脫手後他大賺6800萬

2018-03-07 11:36

台灣生技業重大里程碑 中裕取得美國藥證

2018-03-07 08:49

鴻海FII登A股8日送審 董監名單曝光

2018-03-07 00:53

女性房貸也有年齡歧視？ 年過40貸款成數不到七成

2018-03-07 08:46

勞部公布參考例 薪資明細應載明特休工資

2018-03-06 22:06

美國升息1碼 中國信託利息收入增3億

2018-03-07 17:55

傳收小七天價「過路費」 國泰世華：機台多符市場行情

2018-03-07 20:20

PChome商店街個人賣場止血 超過99元才免運費

2018-03-07 10:58

5月報稅首報族要試算 記得15日前向國稅局申請

2018-03-07 06:12

華為小米搶市 雙A勁敵

2018-03-07 01:05

英特爾推5G筆電 台廠利多

2018-03-07 01:05

大陸三路查稅 台商要留意

2018-03-07 00:19

全球貿易戰 牽動新台幣3月走勢

2018-03-07 13:54

台塑四寶迎三多 下季樂觀

2018-03-07 00:56

財部今邀台土輸三國營行庫 討論13%優存改革方案

2018-03-06 22:38

台中強攻海水採礦 規劃千億大案

2018-03-07 01:05

凱擘服務升級 槓中華電

2018-03-07 01:00

陸釋惠台金融措施 金管會主委顧立雄：歡迎來談

2018-03-07 14:18

勞動基金元月賺481億、國保基金41億

2018-03-07 14:27

沃旭大彰化風力發電計畫 光一個風場就須融資千億

2018-03-07 13:40

蔡見興掌合庫資管 獲行政院專案核准

2018-03-07 00:48

Garmin Pay開刷 綁定六銀行

2018-03-07 00:48

富二代欠稅83萬 新車法拍

2018-03-07 00:19

大陸31項措施搶人才 金控總座：接受國際觀也好

2018-03-07 13:53

財經觀點／陸惠台措施 對菁英的磁吸效應

2018-03-07 00:05

1000萬年終獎金！ 北市大安區刮出刮刮樂頭獎

2018-03-07 12:46

網路保單 富邦台壽賣得最好

2018-03-07 00:48

前進南台灣 富邦78億標下高雄捷運地上權報酬近5%

2018-03-07 16:48

美商會看勞基法修法：爭取年薪600萬高管的工時不受限

2018-03-07 11:05

陳永正…行銷型董座 華爾街盛讚

2018-03-07 00:52

北市勞動局公布勞基法違法名單 台電、台大皆上榜

2018-03-07 13:30

高鐵站區開發 租金大降

2018-03-07 00:37

海水採礦聯開案 開採鋰鎂有價值原料

2018-03-07 01:05

國銀陸分行獲利 飆增130%

2018-03-07 00:24

新創團隊解決問題 創投才會愛

2018-03-07 01:03

凱博觀點／謹慎填寫CRS自我證明表

2018-03-07 00:19

美元指數摔落二周新低 新台幣早盤小升3.3分

2018-03-07 10:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top