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唐綺陽本周星座運勢：水瓶財運佳 天蠍事業有斬獲

裕隆轉投資 躋身陸車15大

2018-03-05 05:43經濟日報 記者邱馨儀／台北報導

裕隆集團拓展大陸市場有成，旗下中華汽車轉投資東南汽車成功擠進大陸前15大，單月銷售突破1.8萬輛，創下歷史新紀錄，為集團大陸的自有品牌之路開啟全新契機。

裕隆集團旗下各品牌各自在兩岸市場努力多年，中華車轉投資並主導的東南汽車，近三年呈現突破性成長，另裕日車藉由大陸轉投資東風日產每年轉投資收益超過本業，東風裕隆則是裕隆集團以自有品牌納智捷全力搶攻大陸市場。

裕隆集團表示，日前得知東南汽車搶進大陸前15大，讓集團軍心大振，宣示集團的自有品牌已成功在大陸站穩腳步。

今年1月東南汽車創下1.8萬輛的單月銷售量，使東南汽車今年設定的16.6萬輛銷售目標更加樂觀。看好市場的需求，中華車今年規劃推出五款車型，包括DX7二款改型，DX3二款（小改款車、第一款電動車），轎車一款新車。其中，第一台DX3電動車預計第2季上市。

中華車表示，去年東南汽車提車15.5萬輛，創建廠以來新高，同時去年中華車內外銷49,816輛，年成長3%，都有不錯的成績。

東南汽車近兩年在大陸的成績極為耀眼，主要是小型休旅車在大陸市場建立口碑，並且產品力與知名度提升後，也從初期的價格競爭抽離，目前售價已較推出初期拉高，也成功擠進消費者購買新車的考量名單內。

原本東南汽車為中華車與日本三菱共同投入，但實際由中華車主導，新車開發也以中華車為主力，仰賴中華車在台灣累積的研發資源，在大陸成功開創出市場，更是裕隆集團旗下大陸的實質自有品牌。

中華車表示，大陸汽車市場的規模龐大，競爭也極為激烈。但經歷過去幾年的努力，以及因應市場的需求，加快新車推出速度，東南汽車的新車在大陸市場的能見度大幅提高，也減省許多推廣的成本，東南汽車的新車銷售在大陸逐漸站穩腳步，也成為中華車新車款與技術開發的有力後盾。

裕隆集團中華車新車銷售
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