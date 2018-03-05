離岸風電鏈 迎兆元商機

2018-03-05 05:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ／台北報導



台灣發展離岸風電潛力雄厚，全球離岸風電領導廠商沃旭能源、風機龍頭西門子歌美颯來台加深布局；上緯及麥格理資本擴大離岸風電本土供應鏈合作，與台塑及台朔重工簽署合作，有助帶動台灣離岸風電產業鏈成形。

法人認為，近來發展離岸風電相繼傳出好消息，全球大廠加碼投入及本土業者競相結盟，將帶動兆元商機，台灣離岸風電業也加速建置步伐，上緯、中鋼、台塑、永冠、中船、東元、華新等供應鏈受惠可期。

沃旭能源指出，開發中的大彰化離岸風力發電計畫四個風場，通過環保署環評大會審查，完成環境影響評估階段，未來這四個風場發電裝置總容量預計為2.4GW（1GW代表10億瓦），位置距彰化海岸35至60公里。

沃旭能源在全球建置完成的離岸風電裝置總發電容量高達4.4GW，預定開發及開發中的離岸風電裝置總發電容量達4.5GW。沃旭能源並宣布加碼投資，在彰化建立亞洲第一個儲能計畫，建造百萬瓦（MW）等級儲能先導計畫，將採用鋰電池電子技術，優先和本地廠商合作，讓離岸風電產業周邊設備更完備。

西門子歌美颯則透過與永冠能源集團合作，支持台灣離岸風力發電產業。該公司表示，這是在台灣台中港發展離岸風力發電向前邁進一大步，可鞏固並加強雙方在台灣離岸風力發電供應鏈上的合作關係，其中包括鑄造生產、機械加工及塗裝。

中鋼亦宣布將與丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）及力麗集團合作籌組離岸風電聯合開發團隊，計有四座離岸風場，投資金額超過3,500億元，總發電裝置容量達1.7GW。