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致勝心法／創投不是上帝 秀出新創競爭力

2018-03-04 02:58經濟日報 陳儀雪

在一般人眼裡，被創投業看上的新創行業一定是表現優異、前景看好，如果落選的新創事業，則應該有其不足之處。新創事業要如何吸引到創投的眼光？

「中國小姐並不一定要嫁世界先生，我今天看不懂你，並不代表你不行」，當年的阿里巴巴，矽谷、台灣的創投幾乎都拒絕，但現在阿里巴巴的表現，大家有目共睹，而現在產業更迭愈來愈快速，許多新的創投一直興起，最後就是結果論。

沒有創投挹注資金，和沒有拿到資金是不一樣的。創投未必是上帝，沒有拿到資金也不是死路一條，新創行業應該要從自己的市場競爭，檢視自己的公司產品競爭力與定位。

新創行業能不能取得創投資金，有時候只是天時、地利、人和，也許是機緣不夠。新創行業是否可以找到創投投資，有時候最大的差異，在於是否找到對的人、對的創投。

但新創行業能不能走下去，「就得看自己領導者以及團隊人的特質」。

過去我在創投行業浸淫時間長，細數曾投資的行業，包括民生紡織、半導體等多產業，看多了不少家新創行業。新創行業的創業家，個性很重要、人的特質很重要，必須要有執行力、堅持、廣度、深度，市場定位正確以及有核心競爭力，才能帶領團隊。

舉例來說，假設創業家認定清楚自己的公司產品定位以及市場方向，就要堅持走下去，跨過去眼前的難關，能撐過去的新創行業，就能為自己帶來擁抱大成功的更大機會。

而新創行業成長中，部分創業者也擔憂會遇到抄襲、盜用自己的點子。碰到這種狀況，通常我會詢問新創業者，如果有人要複製你現在的事業，你估計他們要花多久的時間，可以找齊你現在的團隊、並做出你現在的成果。而這段預估的時間，就是新創業者與其他人之間的門檻。如果門檻時間越小，就代表你的企業與產品定位容易被複製，這也是創投業考慮投資新創行業時，會考慮的要點之一。

﹙本文由美商中經合創投合夥人陳儀雪口述，記者楊筱筠整理）

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