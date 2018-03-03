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貿協赴大馬 推廣會展產業

2018-03-03 01:43經濟日報 記者高行／台北報導

貿協秘書長葉明水受邀至UFI亞太會議演講。 圖／貿協提供
貿協秘書長葉明水受邀至UFI亞太會議演講。 圖／貿協提供
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中華民國貿易發展協會為提升台灣會展業的國際知名度，特別由秘書長葉明水率領團隊參與馬來西亞舉辦的「UFI永續發展教育論壇」及亞太會議，期望精進會展業在人力資源的專業知識，同時尋求新資源及新工具。

國際展覽業協會（UFI）2月27日至3月2日在馬國舉辦為期四天的會議，匯聚來自25國超過280位會展界菁英，葉明水率領團隊參加二場會議；其中永續教育論壇的主題為「人資是商業夥伴」，面對企業數位轉型的衝擊，由會展業代表分享人資主要趨勢與影響，並以人資的角度，觀察跨國性企業在各地的分支企業如何適應本土文化及融入當地，開發新的全球性企業經營模式，闡述人資對企業的重要性。

亞太會議的主題為「新方法、異視角」，亞太會展業在近十年保持著高速發展，因應全球經濟低成長的新平庸時代，業者依據自身經驗，探討如何採用新資源及新工具提升自我競爭力。

葉明水在亞太會議致詞表示，台灣近年來致力於發展會展的硬體設施及提升會展的軟體實力。值得注意的是，南港展覽館二館將於2019年初開幕，同時引進重量級的台北國際工具機展（TIMTOS）展出，新增的場館將可滿足國際大展擴大展覽規模、及國際會展業者來台增辦新展的各項需求。

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